Россиян научили, как быстро снять блокировку с банковской карты

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Бежать в отделение банка при блокировке карты — не всегда самый быстрый способ. О том, как разблокировать карту за минуты, агентству “Прайм” рассказал эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.
"В 2026 году термин "быстрое снятие ограничений" должен подразумевать скоринг "второй руки" (подтверждение через доверенное устройство или биометрию), а не физическое перемещение клиента. Если банк требует личного визита при ложной блокировке — это повод сменить банк", — пояснил эксперт.
При трех неверных вводах ПИН-кода действительно придется идти в офис с паспортом. Но при фрод-блокировках или подозрительных транзакциях передовые банки уже используют биометрию: звонок с голосовым слепком, селфи с паспортом, подтверждение через "Госуслуги". Эксперт советует всегда иметь резервную карту в технологичном банке с удаленной верификацией — это единственная реальная защита от неожиданных блокировок.
