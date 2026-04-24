Рейтинг@Mail.ru
Россиян научили, как быстро снять блокировку с банковской карты
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 24.04.2026
Россиян научили, как быстро снять блокировку с банковской карты

Финансист Елин: блокировку карты можно снять без посещения банка

© iStock.com / filadendron — Девушка с банковской картой и ноутбуком
Девушка с банковской картой и ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин рассказал, как можно быстро разблокировать банковскую карту.
  • Быстрое снятие ограничений может подразумевать скоринг «второй руки» (подтверждение через доверенное устройство или биометрию), а не физический визит в банк.
  • При фрод-блокировках или подозрительных транзакциях передовые банки используют биометрию для верификации клиента.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Бежать в отделение банка при блокировке карты — не всегда самый быстрый способ. О том, как разблокировать карту за минуты, агентству “Прайм” рассказал эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.
«
"В 2026 году термин "быстрое снятие ограничений" должен подразумевать скоринг "второй руки" (подтверждение через доверенное устройство или биометрию), а не физическое перемещение клиента. Если банк требует личного визита при ложной блокировке — это повод сменить банк", — пояснил эксперт.
При трех неверных вводах ПИН-кода действительно придется идти в офис с паспортом. Но при фрод-блокировках или подозрительных транзакциях передовые банки уже используют биометрию: звонок с голосовым слепком, селфи с паспортом, подтверждение через "Госуслуги". Эксперт советует всегда иметь резервную карту в технологичном банке с удаленной верификацией — это единственная реальная защита от неожиданных блокировок.
ТехнологииСергей Елин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала