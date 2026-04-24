Над Калужской областью сбили три украинских беспилотника

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Три украинских БПЛА сбиты над Калужской областью, один из них упал на территории предприятия, возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Владислав Шапша.

« Telegram-канале. "Сегодня вечером силами ПВО уничтожены три БПЛА над территориями Кировского , Дзержинского округов и окраине города Калуги", - написал Шапша

После падения БПЛА в одном из округов на территории производственного предприятия произошло возгорание в одном из помещений, добавил он.

"На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа. Возгорание ликвидировано", - отметил Шапша.