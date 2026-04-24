Над Калужской областью сбили три украинских беспилотника.

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Три украинских БПЛА сбиты над Калужской областью, один из них упал на территории предприятия, возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня вечером силами ПВО уничтожены три БПЛА над территориями Кировского, Дзержинского округов и окраине города Калуги", - написал Шапша в Telegram-канале.
После падения БПЛА в одном из округов на территории производственного предприятия произошло возгорание в одном из помещений, добавил он.
"На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа. Возгорание ликвидировано", - отметил Шапша.
Губернатор добавил, что пострадавших и серьезных повреждений инфраструктуры нет.
