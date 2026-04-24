Рейтинг@Mail.ru
Над Калужской областью сбили три украинских беспилотника
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
22:49 24.04.2026 (обновлено: 22:58 24.04.2026)
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М3"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Три украинских БПЛА сбиты над Калужской областью, один из них упал на территории предприятия, возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Владислав Шапша.
«
"Сегодня вечером силами ПВО уничтожены три БПЛА над территориями Кировского, Дзержинского округов и окраине города Калуги", - написал Шапша в Telegram-канале.
После падения БПЛА в одном из округов на территории производственного предприятия произошло возгорание в одном из помещений, добавил он.
"На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа. Возгорание ликвидировано", - отметил Шапша.
Губернатор добавил, что пострадавших и серьезных повреждений инфраструктуры нет.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКалужская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныБеспилотникиВладислав ШапшаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кировское (Донецкая область)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала