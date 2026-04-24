Украинский беспилотник атаковал машину волонтеров из Севастополя - РИА Новости, 24.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
09:41 24.04.2026 (обновлено: 11:28 24.04.2026)
Украинский беспилотник атаковал машину волонтеров из Севастополя

© Фото : Гуманитарная миссия Севастополя/TelegramПоследствия атаки ВСУ на автомобиль волонтеров из гуманитарной миссии Севастополя
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе украинский беспилотник атаковал машину волонтеров из гуманитарной миссии.
  • Два человека, Екатерина и Виталий, получили ранения.
  • Раненые были успешно эвакуированы в полевой медицинский госпиталь, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Машину волонтеров из гуманитарной миссии Севастополя атаковал вражеский беспилотник в одном из новых регионов, два человека получили ранения, сообщается в Telegram-канале миссии.
"Наша поездка состоялась, но не совсем пошла по плану. При движении в очередной прифронтовой населенный пункт, где нас ждали старики, выживающие посреди войны, которым мы везли пасхальную радость, куличи, медикаменты и продукты, нашу машину атаковал вражеский беспилотник. Из четверых членов команды ранения получили двое: Екатерина и Виталий" , - говорится в сообщении.
Экстренную первую помощь раненым оказал водитель автомобиля Василий, после чего раненых успешно эвакуировали в полевой медицинский госпиталь, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь, сообщили в миссии. Виталий находится на лечении в госпитале в Севастополе, Екатерину сегодня выписали на долечивание. Повреждение получил и автомобиль, который принял на себя основной удар, его предстоит восстанавливать.
Как уточнили в крымской митрополии, автомобиль был атакован на территории Донецкой Народной Республики, а ранение получила в том числе руководитель гуманитарной миссии Севастополя Екатерина Виноградова.
