Украинский беспилотник атаковал машину волонтеров из Севастополя

Краткий пересказ от РИА ИИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Машину волонтеров из гуманитарной миссии Севастополя атаковал вражеский беспилотник в одном из новых регионов, два человека получили ранения, сообщается в Telegram-канале миссии.
"Наша поездка состоялась, но не совсем пошла по плану. При движении в очередной прифронтовой населенный пункт, где нас ждали старики, выживающие посреди войны, которым мы везли пасхальную радость, куличи, медикаменты и продукты, нашу машину атаковал вражеский беспилотник. Из четверых членов команды ранения получили двое: Екатерина и Виталий" , - говорится в сообщении.
Экстренную первую помощь раненым оказал водитель автомобиля Василий, после чего раненых успешно эвакуировали в полевой медицинский госпиталь, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь, сообщили в миссии. Виталий находится на лечении в госпитале в Севастополе, Екатерину сегодня выписали на долечивание. Повреждение получил и автомобиль, который принял на себя основной удар, его предстоит восстанавливать.
Как уточнили в крымской митрополии, автомобиль был атакован на территории Донецкой Народной Республики, а ранение получила в том числе руководитель гуманитарной миссии Севастополя Екатерина Виноградова.