Врач назвала основные симптомы заражения человека бешенством
02:39 24.04.2026 (обновлено: 09:41 24.04.2026)
Врач назвала основные симптомы заражения человека бешенством

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основными симптомами острой фазы заболевания бешенством у человека являются водобоязнь, приступы беспокойства и тревоги.
  • Эффективного лечения при развитии картины бешенства не существует, защитить может только вакцинация, которая начинается сразу при обращении за медицинской помощью.
  • Инкубационный период у человека может длиться от нескольких дней до одного года, его продолжительность зависит от инфицирующей дозы и локализации повреждения.
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр — РИА Новости. Водобоязнь, приступы беспокойства и тревоги являются основными симптомами острой фазы заболевания бешенством у человека, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"Основными симптомами у людей в острой фазе заболевания являются водобоязнь, приступы беспокойства, тревоги. Смерть наступает через несколько дней от паралича дыхания или остановки сердца. Эффективного лечения при развитии картины бешенства не существует. Защитить может только вакцинация, которая начинается сразу при обращении за медицинской помощью", — сказала врач.
По ее словам, инкубационный период у человека может длиться от нескольких дней до одного года, его продолжительность зависит от инфицирующей дозы и локализации повреждения.
"Наибольшую опасность представляют укусы в область головы и шеи, верхние и нижние конечности, гениталии. Все пострадавшие от укусов, оцарапывания и ослюнения животным должны немедленно обратиться за медицинской помощью на хирургический прием для осмотра, а, возможно, и для проведения курса антирабических прививок", — добавила Семейкина.
Собака в вольере - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Врач назвала основные источники заражения человека бешенством
21 апреля, 02:50
 
