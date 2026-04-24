Врач назвала основные симптомы заражения человека бешенством

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр — РИА Новости. Водобоязнь, приступы беспокойства и тревоги являются основными симптомами острой фазы заболевания бешенством у человека, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.

"Основными симптомами у людей в острой фазе заболевания являются водобоязнь, приступы беспокойства, тревоги. Смерть наступает через несколько дней от паралича дыхания или остановки сердца. Эффективного лечения при развитии картины бешенства не существует. Защитить может только вакцинация, которая начинается сразу при обращении за медицинской помощью", — сказала врач.

По ее словам, инкубационный период у человека может длиться от нескольких дней до одного года, его продолжительность зависит от инфицирующей дозы и локализации повреждения.