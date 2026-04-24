В Бельгии прошло посвященное годовщине чернобыльской катастрофы мероприятие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брюсселе прошло мероприятие, посвященное 40-й годовщине чернобыльской катастрофы.
- Белоруссия продолжит направлять около 3% своего ВВП на ликвидацию последствий чернобыльской катастрофы, это уже позволило очистить примерно половину загрязненных территорий.
- Посол России в Бельгии выразил сожаление по поводу попыток политизировать трагедию Чернобыля и поставить под сомнение подвиг советского народа.
БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Постоянное представительство Белоруссии в Брюсселе организовало мероприятие к 40-й годовщине чернобыльской катастрофы, призвав не забывать эту трагедию и не политизировать ее, передает корреспондент РИА Новости.
"Наша сегодняшняя встреча направлена на сохранение диалога по гуманитарным вопросам, в том числе с нашими европейскими соседями. Мы убеждены, что такое сотрудничество должно сохраняться независимо от политических предпочтений и разногласий", - заявил примерно сорока приглашённым из различных дипломатических миссий и гражданского общества временный поверенный в делах Белоруссии в Брюсселе Сергей Панасюк.
Как отметил представитель республики, Минск продолжает направлять около 3% своего ВВП на ликвидацию последствий этой катастрофы, что позволило очистить примерно половину загрязнённых территорий, а 45% населённых пунктов вернулись к нормальным условиям жизни. Около 25 тысяч гектаров земель были возвращены в сельскохозяйственное использование.
"Не могу не отметить, что в нарушение дипломатической практики наши южные соседи (Украина - ред.) в прошлом году открыто присвоили результаты работы Беларуси и оспорили право нашей страны поднимать вопрос Чернобыля в ООН, заявляя, что Чернобыль находится на территории Украины", - подчеркнул Панасюк.
"Не могу не выразить сожаление по поводу попыток, предпринимаемых нынешними властями Украины и западными странами, политизировать эту трагедию, поставить под сомнение подвиг советского народа, включая намёки на то, что авария на Чернобыльской АЭС якобы стала результатом политики так называемого “тоталитарного советского режима", - заявил со своей стороны посол России в Бельгии Денис Гончар.
На мероприятии выступили также представители бельгийского гражданского общества, которые, в частности, помогали белорусским детям из пострадавших районов, организуя для них отдых в Бельгии.
В этом году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее территории.