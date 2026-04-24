В Кремле рассказали о приглашениях участникам саммита Россия-АСЕАН

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Москва вскоре направит официальные приглашения участникам саммита Россия-АСЕАН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ, поручив сформировать во главе с помощником Юрием Ушаковым оргкомитет по подготовке и проведению саммита Россия-АСЕАН с 17 по 19 июня в Казани.
