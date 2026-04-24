В Кремле рассказали о приглашениях участникам саммита Россия-АСЕАН - РИА Новости, 24.04.2026
00:14 24.04.2026 (обновлено: 11:40 24.04.2026)
В Кремле рассказали о приглашениях участникам саммита Россия-АСЕАН

Песков: Москва вскоре направит приглашения участникам саммита Россия-АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва вскоре направит официальные приглашения участникам саммита Россия — АСЕАН, заявил Дмитрий Песков.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Москва вскоре направит официальные приглашения участникам саммита Россия-АСЕАН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ, поручив сформировать во главе с помощником Юрием Ушаковым оргкомитет по подготовке и проведению саммита Россия-АСЕАН с 17 по 19 июня в Казани.
"Сейчас будет вестись работа, будут официальные приглашения направляться. Потребуется какое-то время, тут как раз и будет работа организационного комитета", - сказал Песков газете "Известия".
РоссияМоскваКазаньВладимир ПутинДмитрий ПесковЮрий Ушаков
 
 
