Ученые обнаружили новые древние артефакты на дне озера Гурон

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Озеро Гурон, входящее в систему Великих озер, казалось самым обычным. Но ученые нырнули глубже и обнаружили необычные каменные сооружения на дне. Теперь этот объект называют "потерянным миром".

Что за цивилизация обитала на дне озера? И какие артефакты там нашли?

Доисторический ландшафт на дне

Первые необычные структуры были найдены еще в 2008 году, но только после многих лет кропотливых изысканий команда профессора Джона О’Ши представила полную картину этого археологического феномена. На сегодняшний день идентифицировано 80 мест с каменными конструкциями, включая охотничьи укрытия, тайники с инструментами и впечатляющие прогонные линии.

"Эта находка очень важна, так как дно озер скрывает доисторический ландшафт, практически не затронутый современной цивилизацией и сельским хозяйством", — утверждает ученый.

При изучении участков на дне озера ученые сумели различить детали охотничьих сооружений и лагерей — места стоянок, каменные сваи. Самая значительная структура представляет собой прогонную линию длиной около 350 метров, которую использовали для охоты.

Из кочевников в торговцев

Все объекты находятся на поверхности древнего хребта Альпена-Амберли, который когда-то был естественным мостом шириной примерно 16 километров. Однако где-то около 10 000 лет назад тающие ледники начали заполнять регион водой, и в итоге этот ландшафт оказался на дне озера Гурон.

С помощью современных сканеров и подводных аппаратов специалисты обнаружили эти хорошо сохранившиеся свидетельства жизни позднего палеоиндейского периода.

Палеоиндейцы были кочевыми племенами, тогда как с началом архаического периода примерно десять тысяч лет назад здесь сформировались более оседлые и многочисленные популяции людей со своей культурой и экономическими связями.

Артефакты-путешественники

Среди интересных находок, совершенных командой археологов, особенно выделяются два древних куска обсидиана. Его активно использовали древние жители Мезоамерики, изготавливая из него украшения и оружие. Но каким образом они попали на север другого континента?

За несколько лет лабораторных исследований археологам удалось выяснить, что обсидиановые осколки были наконечником копья, который, вероятно, раскололся во время обработки или заточки. На образцах видны следы от ударов, кроме того, они обладают острыми неровными краями — два явных признака обработки материала человеком.

Также ученые нашли месторождение , откуда обсидиан был добыт. Оно находится в 4000 километрах от места находки наконечника, что делает его одним из самых удаленных источников обсидиановых артефактов в мире.

Торговая сеть доисторических времен

Ученые не знают, как обсидиановое стекло оказалось так далеко от места своего происхождения, но, возможно, это произошло из-за "бифациальной модификации", то есть изменения инструментов для повышения их полезности.

"Несмотря на то что эти случаи явно экзотические, примечательно, что они связаны с относительно обыденным занятием в зоне вырубки и не являются частью какого-либо особого или ритуального контекста", — пишут исследователи.