Россия скорбит вместе с Арменией в годовщину геноцида, заявили в МИД
13:17 24.04.2026 (обновлено: 13:19 24.04.2026)
Россия скорбит вместе с Арменией в годовщину геноцида, заявили в МИД

МИД: Россия скорбит вместе с Арменией в годовщину геноцида армян

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия скорбит вместе с Арменией в день 111-й годовщины геноцида армян в Османской империи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
  • Захарова подчеркнула, что в России трагедию воспринимают как собственное горе и что позиция государства объективна и последовательна — массовому уничтожению по национальному признаку не может быть оправданий.
  • Факт геноцида армян в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Россия скорбит вместе с армянским народом в день 111-й годовщины геноцида армян в Османской империи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня мы выражаем глубокое сочувствие армянскому народу, скорбим, как всегда, вместе с ним в эту дату. Я также хотела бы напомнить о том, что позиция России объективна и последовательна - массовому уничтожению по национальному признаку не может быть оправданий", - сказала дипломат в ходе брифинга.
Захарова подчеркнула, что в России с самого начала воспринимали эту страшную трагедию как собственное горе.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллионов представителей этого народа. Факт геноцида армян в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.
Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
