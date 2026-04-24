Россия скорбит вместе с Арменией в годовщину геноцида, заявили в МИД

ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Россия скорбит вместе с армянским народом в день 111-й годовщины геноцида армян в Османской империи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня мы выражаем глубокое сочувствие армянскому народу, скорбим, как всегда, вместе с ним в эту дату. Я также хотела бы напомнить о том, что позиция России объективна и последовательна - массовому уничтожению по национальному признаку не может быть оправданий", - сказала дипломат в ходе брифинга.
Захарова подчеркнула, что в России с самого начала воспринимали эту страшную трагедию как собственное горе.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллионов представителей этого народа. Факт геноцида армян в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.
Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".