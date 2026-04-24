Геноцид армян показал, к чему приводит ксенофобия, заявил Путин

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам памятных мероприятий, посвящённых 111-й годовщине геноцида армян, отметил, что последствия расправы над беззащитными людьми показали, к чему приводят разжигание религиозной вражды, национализм и ксенофобия.
"Сегодня мы склоняем головы перед памятью сотен тысяч жертв геноцида армянского народа ‒ одной из самых страшных трагедий XX столетия. Жестокая расправа над беззащитными, ни в чём не повинными людьми, которые были убиты, ранены, изгнаны из родных городов и посёлков, потрясла весь цивилизованный мир, а её катастрофические последствия убедительно показали, к чему приводят разжигание религиозной вражды, национализм и ксенофобия", - говорится в послании.
24 апреля 2025, 11:43
Президент отметил, что позиция России по этому вопросу всегда была неизменной и уже в мае 1915 года она получила отражение в совместной декларации России, Великобритании и Франции, осуждающей насилие над армянским народом как преступление против человечества и цивилизации, а позднее - в заявлении Госдумы от 14 апреля 1995 года.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армян в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
Ранее премьер Армении Никол Пашинян подтвердил сделанное главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявление, что международное признание геноцида армян не является внешнеполитическим приоритетом Еревана.