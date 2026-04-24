Геноцид армян показал, к чему приводит ксенофобия, заявил Путин

"Сегодня мы склоняем головы перед памятью сотен тысяч жертв геноцида армянского народа ‒ одной из самых страшных трагедий XX столетия. Жестокая расправа над беззащитными, ни в чём не повинными людьми, которые были убиты, ранены, изгнаны из родных городов и посёлков, потрясла весь цивилизованный мир, а её катастрофические последствия убедительно показали, к чему приводят разжигание религиозной вражды, национализм и ксенофобия", - говорится в послании.