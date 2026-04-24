Рейтинг@Mail.ru
Путин пожелал дружественному армянскому народу благополучия и процветания - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 24.04.2026 (обновлено: 11:21 24.04.2026)

Путин пожелал дружественному армянскому народу благополучия и процветания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин в приветственном послании пожелал дружественному армянскому народу благополучия и процветания.
  • Путин отметил, что гонения и репрессии стали незаживающей раной для многих поколений армян.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветственном послании участникам памятных мероприятий, посвященных 111-й годовщине геноцида армян, пожелал дружественному армянскому народу благополучия и процветания.
Путин отметил, что гонения и репрессии тех лет стали незаживающей раной для многих поколений армян, но пережитая беда сплотила людей, которые показали твердую приверженность традициям, мудрость и мужество.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Пашинян рассказал, от чего зависит окончательный выход Армении из ОДКБ
Вчера, 12:38
Президент выразил уверенность, что и впредь сыны и дочери Армении будут беречь национальную самобытность, многотысячелетнюю культуру, язык, свободу и духовные ценности.
"Желаю дружественному армянскому народу благополучия, процветания и всего самого доброго", - говорится в послании российского лидера.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллионов представителей этого народа. Факт геноцида армян в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.
Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Армения потеряет 23 процента ВВП при вступлении в ЕС, заявили в Совбезе
22 апреля, 10:50
 
РоссияАрменияВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала