Путин пожелал дружественному армянскому народу благополучия и процветания

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветственном послании участникам памятных мероприятий, посвященных 111-й годовщине геноцида армян, пожелал дружественному армянскому народу благополучия и процветания.
Путин отметил, что гонения и репрессии тех лет стали незаживающей раной для многих поколений армян, но пережитая беда сплотила людей, которые показали твердую приверженность традициям, мудрость и мужество.
Президент выразил уверенность, что и впредь сыны и дочери Армении будут беречь национальную самобытность, многотысячелетнюю культуру, язык, свободу и духовные ценности.
"Желаю дружественному армянскому народу благополучия, процветания и всего самого доброго", - говорится в послании российского лидера.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллионов представителей этого народа. Факт геноцида армян в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.
Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".