Грушко: коллеги России по Арктическому совету хотят сохранить данный формат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия остается полноправным членом Арктического совета, несмотря на то что его полноформатная работа с марта 2022 года заморожена по инициативе западных стран.
- Замглавы МИД России Александр Грушко заявил о "робкой" заинтересованности коллег по Арктическому совету в сохранении данного формата.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия видит "робкую" заинтересованность коллег по Арктическому совету в сохранении данного формата, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Как отметил дипломат, единственным сохранившимся в высоких широтах многосторонним форматом остается Арктический совет, полноформатная работа которого с марта 2022 года заморожена по инициативе западных стран.
"Российская Федерация остается полноправным членом этой организации, прикладывает необходимые усилия для дальнейшего продвижения ее международной проектной деятельности, возобновления живых связей по линии участвующих в ней организаций коренных народов, акцентирует в стратегических документах Совета важность поддержания мира, стабильности и сотрудничества в регионе", - сказал Грушко в интервью информационному порталу Arctic.ru.
"В целом, мы видим общую, пусть и робкую, заинтересованность наших арктических коллег в сохранении данного формата, что дает определенный повод для оптимизма", - отметил дипломат.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" в среду запустила информационный портал Arctic.ru о развитии российской Арктики и Дальнего Востока. Цель проекта - освещение реализации государственных программ развития Арктической зоны России и Дальнего Востока на внутрироссийском и международном уровне.