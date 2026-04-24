Грушко: коллеги России по Арктическому совету хотят сохранить данный формат

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия видит "робкую" заинтересованность коллег по Арктическому совету в сохранении данного формата, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"В целом, мы видим общую, пусть и робкую, заинтересованность наших арктических коллег в сохранении данного формата, что дает определенный повод для оптимизма", - отметил дипломат.