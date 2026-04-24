Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 24.04.2026 (обновлено: 13:55 24.04.2026)
В Архангельске пассажирка автобуса выпала через открытую дверь

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 24 апр - РИА Новости. Прокуратура в Архангельской области начала проверку после того, как пассажирка автобуса в Архангельске выпала через открытую дверь автобуса, который ее переехал, сообщили в ведомстве.
ДТП произошло в четверг на Ленинградском проспекте в Архангельске.
"По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса при начале движения от автобусной остановки в районе дома 233 по проспекту Ленинградский в Архангельске, не убедившись в том, что двери автобуса закрыты, допустил выпадение из салона автобуса пассажирки, которая производила посадку, после чего допустил наезд на нее, в результате чего женщина получила телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка исполнения транспортной организацией требований законодательства о пассажирских перевозках и безопасности дорожного движения, а также полноте принятых мер по оказанию медицинской помощи пострадавшей.
О состоянии женщины не сообщается.
ПроисшествияАрхангельскАрхангельская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала