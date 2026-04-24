Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Архангельске пассажирка автобуса выпала через открытую дверь.
- Водитель автобуса допустил наезд на женщину, которая получила телесные повреждения.
- Прокуратура в Архангельской области начала проверку по факту случившегося.
МУРМАНСК, 24 апр - РИА Новости. Прокуратура в Архангельской области начала проверку после того, как пассажирка автобуса в Архангельске выпала через открытую дверь автобуса, который ее переехал, сообщили в ведомстве.
ДТП произошло в четверг на Ленинградском проспекте в Архангельске.
"По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса при начале движения от автобусной остановки в районе дома 233 по проспекту Ленинградский в Архангельске, не убедившись в том, что двери автобуса закрыты, допустил выпадение из салона автобуса пассажирки, которая производила посадку, после чего допустил наезд на нее, в результате чего женщина получила телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка исполнения транспортной организацией требований законодательства о пассажирских перевозках и безопасности дорожного движения, а также полноте принятых мер по оказанию медицинской помощи пострадавшей.
О состоянии женщины не сообщается.
