В Архангельске пассажирка автобуса выпала через открытую дверь.

МУРМАНСК, 24 апр - РИА Новости. Прокуратура в Архангельской области начала проверку после того, как пассажирка автобуса в Архангельске выпала через открытую дверь автобуса, который ее переехал, сообщили в ведомстве.

"По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса при начале движения от автобусной остановки в районе дома 233 по проспекту Ленинградский в Архангельске, не убедившись в том, что двери автобуса закрыты, допустил выпадение из салона автобуса пассажирки, которая производила посадку, после чего допустил наезд на нее, в результате чего женщина получила телесные повреждения", - говорится в сообщении.