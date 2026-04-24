Рейтинг@Mail.ru
В Алма-Ате ученица принесла в школу топор
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 24.04.2026 (обновлено: 14:33 24.04.2026)
В Алма-Ате ученица принесла в школу топор по указке неизвестных в соцсетях

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученица одной из школ Алма-Аты принесла в учебное заведение топор.
  • Девочка действовала под влиянием указаний, полученных через социальные сети.
  • Управление полиции Жетысуского района города проводит досудебное расследование.
АЛМА-АТА, 24 апр - РИА Новости. Ученица одной из школ Алма-Аты принесла в учебное заведение топор и планировала противоправные действия по указаниям, полученным от неизвестных в социальных сетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента полиции.
В пятницу в казахстанских СМИ появилась информация со ссылкой на родителей учеников о том, что ученица одной из школ Алма-Аты принесла в образовательное учреждение топор. Руководство школы попросило родителей проверить переписки детей в Telegram, поскольку, по их данным, девочка могла состоять в чате, где ее склоняли к этому.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
В школе в Бийске ученик распылил перцовый баллончик
Вчера, 08:58
"Установлено, что несовершеннолетняя, действуя под влиянием указаний, полученных через социальные сети, планировала совершение противоправных действий. Благодаря своевременным мерам сотрудников полиции противоправное деяние было пресечено и не допущено", - сообщили агентству в департаменте полиции Алма-Аты.
В ведомстве сообщили, что по данному факту управлением полиции Жетысуского района города проводится досудебное расследование. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе лица, причастные к возможному вовлечению подростка в противоправную деятельность.
Как сообщили в пресс-службе, в отношении законных представителей несовершеннолетней начато досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию.
Старшеклассник с топором в одной из школ города Кульсары, Казахстан - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Казахстане школьник с топором ранил двух одноклассников
6 февраля, 10:01
 
ПроисшествияАлма-Ата
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала