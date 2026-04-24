В Алма-Ате ученица принесла в школу топор

АЛМА-АТА, 24 апр - РИА Новости. Ученица одной из школ Алма-Аты принесла в учебное заведение топор и планировала противоправные действия по указаниям, полученным от неизвестных в социальных сетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента полиции.
В пятницу в казахстанских СМИ появилась информация со ссылкой на родителей учеников о том, что ученица одной из школ Алма-Аты принесла в образовательное учреждение топор. Руководство школы попросило родителей проверить переписки детей в Telegram, поскольку, по их данным, девочка могла состоять в чате, где ее склоняли к этому.
"Установлено, что несовершеннолетняя, действуя под влиянием указаний, полученных через социальные сети, планировала совершение противоправных действий. Благодаря своевременным мерам сотрудников полиции противоправное деяние было пресечено и не допущено", - сообщили агентству в департаменте полиции Алма-Аты.
В ведомстве сообщили, что по данному факту управлением полиции Жетысуского района города проводится досудебное расследование. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе лица, причастные к возможному вовлечению подростка в противоправную деятельность.
Как сообщили в пресс-службе, в отношении законных представителей несовершеннолетней начато досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию.
