Суд изъял в пользу государства рыбопромысловые компании Айдарова

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Москвы взыскал с владельцев трех рыбопромысловых компаний в Хабаровском крае около 6,8 миллиарда рублей ущерба биоресурсам.

В доход государства обращены компании ООО «Сонико-Чумикан», ООО «Национальное предприятие «УД-Учур» и ООО «Сущевский» и еще ряд компаний группы.

Суд признал незаконными договоры компаний с Росрыболовством о закреплении квот на вылов биоресурсов.

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России взыскал с бизнесмена Андрея Айдарова и других владельцев трех рыбопромысловых компаний в Хабаровском крае около 6,8 миллиарда рублей ущерба биоресурсам и изъял эти три компании и ряд других юрлиц в доход государства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Убытки взысканы с Айдарова, Аркадия Мкртычева, Марины Кустовой, Алексея Филева и Дениса Кокорина. В доход государства в счет частичного возмещения ущерба обращены принадлежащие им промысловые ООО "Сонико-Чумикан", ООО "Национальное предприятие "УД-Учур" и ООО "Сущевский" и еще ряд компаний группы.

Суд также признал незаконными договоры этих компаний с Росрыболовством о закреплении квот на вылов биоресурсов.

Как пояснил представитель ГП РФ в суде, Айдаров в 2023 году получил гражданство Киргизии и тем самым приобрел статус иностранного инвестора, после чего вылов биоресурсов его группой компаний, имеющих стратегическое значение для страны, стал незаконным. Кроме того, по словам истца, продукция компаний Айдарова поставлялась в Китай Японию , а выручка поступала в компанию его отца в Киргизии.

Айдаров, лично участвовавший в прошлом заседании, заявил тогда, что у него нет и не было иностранного гражданства, а перевод выручки в Киргизию в 2022 году был "разовой ситуацией" и денежные средства были быстро возвращены в Россию. По его словам, когда российские банки "научились работать с Азией", группа продолжила работать как прежде.

Представители остальных ответчиков-физлиц заявили, что они не входили в одну группу лиц с Айдаровым и, более того, находились с ним в состоянии корпоративного конфликта.