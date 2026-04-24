Суд изъял в пользу государства рыбопромысловые компании Айдарова
14:40 24.04.2026
Суд изъял в пользу государства рыбопромысловые компании Айдарова

Суд взыскал с бизнесмена Айдарова 6,8 миллиардов рублей ущерба биоресурсам

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы взыскал с владельцев трех рыбопромысловых компаний в Хабаровском крае около 6,8 миллиарда рублей ущерба биоресурсам.
  • В доход государства обращены компании ООО «Сонико-Чумикан», ООО «Национальное предприятие «УД-Учур» и ООО «Сущевский» и еще ряд компаний группы.
  • Суд признал незаконными договоры компаний с Росрыболовством о закреплении квот на вылов биоресурсов.
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России взыскал с бизнесмена Андрея Айдарова и других владельцев трех рыбопромысловых компаний в Хабаровском крае около 6,8 миллиарда рублей ущерба биоресурсам и изъял эти три компании и ряд других юрлиц в доход государства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Убытки взысканы с Айдарова, Аркадия Мкртычева, Марины Кустовой, Алексея Филева и Дениса Кокорина. В доход государства в счет частичного возмещения ущерба обращены принадлежащие им промысловые ООО "Сонико-Чумикан", ООО "Национальное предприятие "УД-Учур" и ООО "Сущевский" и еще ряд компаний группы.
Суд также признал незаконными договоры этих компаний с Росрыболовством о закреплении квот на вылов биоресурсов.
Как пояснил представитель ГП РФ в суде, Айдаров в 2023 году получил гражданство Киргизии и тем самым приобрел статус иностранного инвестора, после чего вылов биоресурсов его группой компаний, имеющих стратегическое значение для страны, стал незаконным. Кроме того, по словам истца, продукция компаний Айдарова поставлялась в Китай и Японию, а выручка поступала в компанию его отца в Киргизии.
Айдаров, лично участвовавший в прошлом заседании, заявил тогда, что у него нет и не было иностранного гражданства, а перевод выручки в Киргизию в 2022 году был "разовой ситуацией" и денежные средства были быстро возвращены в Россию. По его словам, когда российские банки "научились работать с Азией", группа продолжила работать как прежде.
Представители остальных ответчиков-физлиц заявили, что они не входили в одну группу лиц с Айдаровым и, более того, находились с ним в состоянии корпоративного конфликта.
Ранее судом было арестовано все движимое и недвижимое имущество ответчиков-физлиц, в том числе деньги в банках, доли в юрлицах и иные ценности. Арест наложен также на все движимое и недвижимое имущество, в том числе суда, принадлежащие компаниям-ответчикам, а также третьим лицам - ООО "Питейнофф", ООО "ПФК "Визаж", ООО "ТДР", ООО "АВР", ООО "Лукрум", ООО "ДАК" и ООО "Рыболов Амура".
