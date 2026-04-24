- В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса отменили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
- Эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа ("Беслан"), Грозного ("Северный") и Магаса, сообщает Росавиация.
«
"Аэропорты Владикавказ ("Беслан"), Грозный ("Северный"), Магас. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.