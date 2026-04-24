80-летие Владимира Жириновского: указ президента и юбилейные мероприятия

В 2026 году могло бы исполниться 80 лет Владимиру Жириновскому . Подготовка к юбилейной дате получила официальный статус: президентским указом предусмотрено проведение памятных мероприятий. Что вошло в план и как страна будет отмечать юбилей одного из самых известных российских политиков — в материале РИА Новости.

Указ президента о праздновании 80-летия Владимира Жириновского

Президент Российской Федерации Владимир Путин 6 ноября 2024 года подписал указ о праздновании в 2026 году 80-летия со дня рождения политика и государственного деятеля, основателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Вольфовича Жириновского.

Государственный статус и значение юбилея

Владимир Жириновский стал первым политиком в честь которого по указу президента организованы памятные мероприятия. Решение о государственном праздновании юбилея Владимира Жириновского свидетельствует о признании его вклада в становление современной политической системы России. Деятельность политика оказала существенное влияние на формирование многопартийной системы. Память о нем будет сохраняться через выставки, книги, форумы, фильмы, конференции.

Организационный комитет юбилейных мероприятий

Путин также постановил образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования. Для координации подготовки и проведения праздничных мероприятий создан организационный комитет, который возглавляет председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин.

В состав оргкомитета, в частности, вошли: председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (заместитель председателя оргкомитета), гендиректор РЖД Олег Белозеров, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, президент РАН Геннадий Красников, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр культуры Ольга Любимова, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий, министр финансов Антон Силуанов, глава Минобрнауки Валерий Фальков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минцифры Максут Шадаев.

© Фотохост-агентство РИА Новости Презентация нейросети "Жириновский"

Рабочие группы комитета занимаются различными направлениями подготовки: разработкой программы торжественных мероприятий, организацией научно-практических конференций, выставок и экспозиций, созданием и продвижением информационных проектов.

Программа юбилейных мероприятий

В рамках юбилейной программы, приуроченной к 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского, по всей стране запланированы мероприятия различного формата — от образовательных лекций до массовых культурных и патриотических акций: международный научно-экспертный форум "Жириновские чтения", выставка "Жириновский навсегда" в Центральном выставочном зале "Манеж", открытие музея в Москве, выпуск документального фильма и биографического издания, подготовка собрания трудов, мультимедийный проект с избранными цитатами, экскурсионный маршрут, публикация стихотворения Жириновского "Исповедальный крик", выпуск почтовых марок, приуроченных к юбилею.

Выставки и экспозиции памяти Жириновского

В Госдуме (Москва, Охотный Ряд, д. 1) открылась масштабная историческая экспозиция, приуроченная к 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского. В документах, книгах, видеохронике политик представлен как основоположник многопартийности в современной России.

В Центральном выставочном зале "Манеж" организована выставка "Жириновский. Продолжение. ЛДПР". Экспозиция спроектирована как путешествие на символическом поезде, который движется по хронологическому маршруту: станции "Детство" — о непростых детских годах, "Большие надежды" — о периоде студенчества, "Создание партии" — о начале карьеры и политического становления, "Международная" станция с подарками Жириновскому от лидеров других стран, "Мои прогнозы сбылись" — о предсказаниях образа будущего и станция "Личность" — увлечения политика.

На выставке ЛДПР представила третье, переработанное и дополненное издание "Политической классики" Владимира Жириновского в 50 томах. А также состоялась церемония памятного гашения почтовой марки, посвященной Владимиру Жириновскому. На ней изображен портрет лидера ЛДПР.

© РусМарка/Telegram Почтовая марка с изображением Владимира Жириновского

С 14 мая 2026 по 26 июля 2026 года в главном здании Музея современной истории России (Москва, Тверская, 21, стр. 1) будет проходить выставка "Жириновский навсегда". В основе экспозиции предметы из фондового собрания Музея современной истории России, часть из которых передана Владимиром Жириновским лично, в также штабом ЛДПР и родственниками политика, а также из Фонда памяти и наследия Владимира Жириновского. На выставке посетители увидят "книжные закладки" с цитатами Владимира Вольфовича.

Владимирская областная научная библиотека (Владимир, улица Дзержинского, 3) приглашает на выставку, посвященную деятельности Владимира Жириновского до 28 апреля 2026 года в информационно-библиографическом отделе, где представлены его собственные труды и работы о нем. Издания разных лет позволяют проследить путь политика.

Музей Жириновского и постоянные экспозиции

В Москве планируется открытие постоянно действующего музейного пространства, посвященного жизни и деятельности Владимира Жириновского. Ранее сообщалось, что музей разместится в историческом здании, связанном с политической деятельностью ЛДПР, и будет включать несколько тематических залов.

« "Музей Жириновского мы откроем в историческом здании в Луковом переулке в Москве. Это будет современный, классный, мультимедийный музей, который заставит совершенно по-новому взглянуть на основателя ЛДПР Владимира Жириновского, по-настоящему оценить грандиозный масштаб его личности", — сказал Леонид Слуцкий.

Концерты, торжественные события и публичные акции

Серию памятных мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня рождения политического и общественного деятеля Владимира Жириновского, в начале 2026 года открыл праздничный вечер "Жириновский. Начало" в Государственном академическом Малом театре России.

В Москве в Колонном зале Дома Союзов прошел Большой Русский бал, приуроченный к празднованию 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского. В нем приняли участие воспитанники и воспитанницы Первого Московского кадетского корпуса, студенты и профессорско-преподавательский состав Университета мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского.

Совместно ЛДПР, Фондом памяти и наследия Владимира Жириновского и ОАО "РЖД" запущен брендированный поезд имени Жириновского, который будет курсировать по российским железным дорогам в течение 2026 года. 18 составов с брендированными вагонами есть на трех направлениях: Москва – Адлер, Москва – Казань и Москва – Владивосток.

Научные форумы и Жириновские чтения

На площадке МГИМО в феврале впервые состоялся научно-экспертный форум "Жириновские чтения", в котором приняли участие свыше 70 спикеров — представители органов государственной власти, общественности, академического сообщества, иностранные эксперты в области геополитики, международного права, экономики, журналистики. Форум за два дня посетили более 2000 человек. Отмечается, что он станет постоянной платформой для обсуждения политического наследия Жириновского и современных вызовов российской государственности. В ведущих университетах страны запланированы круглые столы и лекции, посвященные анализу политических идей и законотворческих инициатив Жириновского.

Документальные фильмы и информационные проекты

К юбилею готовится несколько документальных фильмов о жизни и политической карьере Жириновского. Первый канал представит документальный фильм к 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского, где собраны самые яркие высказывания политика, фрагменты интервью и передач с его участием. "Владимир Жириновский. Прямая речь" 25 апреля в 11:10 в эфире Первого и на сайте 1tv.ru/live

Документальный фильм о Жириновским "Пророк в своем отечестве" покажут на Первом канале 25 апреля в 10:15 и 26 апреля в 16:00. Он расскажет, каким на самом деле был политик и в чем секрет его пророческого дара.

Документальный фильм "Владимир Жириновский". К 80-летию" выйдет на телеканале Россия-1 26 апреля в 23:00. Зрители увидят уникальные архивные материалы и эксклюзивные интервью коллег, родных, друзей и оппонентов.

© РИА Новости Самолет авиакомпании "Россия", названный в честь Владимира Жириновского

Региональные мероприятия юбилея

По всей стране в рамках юбилейной программы к 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского запланированы общественно-политические, культурные и образовательные мероприятия: торжественные собрания, научно-практические конференции, посвященные изучению его наследия, выпуск памятных изданий, организация выставок и мемориальных событий. В регионах запланированы различные мероприятия, посвященные жизни и деятельности лидера ЛДПР.

В Орловской области на первом заседании организационного комитета по подготовке и празднованию 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, представители региональной власти и общественности под руководством председателя оргкомитета Ирины Патроновой определили ключевые направления предстоящей работы и озвучили предварительные идеи: лекции и круглые столы о роли Жириновского в становлении российской многопартийности, тематические выставки, памятные встречи с его соратниками, акции гражданско-патриотической направленности для молодёжи.

Роль ЛДПР в юбилейных событиях

Партия координирует подготовку юбилейных мероприятий, утвержденных на государственном уровне и фокусируется на сохранении наследия Жириновского.

« "Это важно для истории и для сохранения наследия Жириновского — уникального политика и замечательного, неординарного человека. По сути, он первый политик России, в честь которого памятные мероприятия будут организовываться в соответствии с указом главы государства. Я благодарен Владимиру Путину за поддержку нашей инициативы о проведении торжеств на государственном уровне. Великий Жириновский многое сделал для становления и развития современной России, поэтому в следующем году 80-летие будет отмечаться на уровне государства", — заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Программа мероприятий масштабна и разнообразна. Планируется также мультимедийный проект по демонстрации избранных цитат Владимира Жириновского на конструкциях уличной рекламы по всей стране.

© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram Президент России Владимир Путин приехал на выставку "Жириновский. Продолжение. ЛДПР"

Политическое и общественное наследие Владимира Жириновского

Яркий, противоречивый и влиятельный политический деятель Владимир Жириновский стал одним из архитекторов современной российской многопартийной системы. Его отличал особый эмоциональный стиль коммуникации, популизм и прямолинейность. Он руководил партией более 30 лет, формируя уникальную парламентскую культуру и сегодня ЛДПР продолжает функционировать, сохраняя представительство в Госдуме.

"Признание роли Основателя ЛДПР со стороны ключевых фигур российской политики, включая руководителей государства и парламента, подчеркивает его высокий статус и признание заслуг. Это свидетельство масштаба личности Владимира Вольфовича и значение, колоссальное значение его наследия для современной России", ‒ сказал Леонид Слуцкий.