Похолодание и снег в апреле: прогнозы синоптиков

Период риска: 23-25 апреля

Ключевые явления: заморозки, мокрый снег, гололедица, порывистый ветер

Главная география: Москва и Подмосковье, Центральная Россия, южные регионы

Характер явления: кратковременные заморозки после аномально теплого начала апреля

Теплые и солнечные первые дни апреля неожиданно сменились похолоданием. В некоторых регионах под влиянием циклона даже выпал снег, да и жителей других территорий к концу текущей недели ожидают заморозки. Даты похолодания и прогноз по регионам, чем заморозки опасны на дорогах для водителей и комментарии синоптиков — в материале РИА Новости.

Когда зима возвращается в апреле

Еще в начале месяца синоптики предупреждали россиян: не стоит торопиться и убирать теплые вещи на дальние полки шкафа. Об апрельских заморозках еще в конце марта говорил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Причиной резкой смены температуры стал североатлантический циклон, который и принес холодный влажный воздух на территорию России. По словам доцента Нижегородского государственного университета, фенолога (то есть изучающего сезонные явления природы специалиста) Михаила Любова, подобное возвращение холодов в апреле достаточно закономерно.

Вторая волна апрельских похолодания стартовала с 20-х чисел месяца. В европейской части страны холодный арктический фронт местами вызвал сильные снегопады (так, снегом фактически занесло Нижний Новгород и Марий Эл, а 20 апреля снег выпал в нескольких подмосковных районах).

Вторая половина текущей недели тоже обещает преподнести не самые приятные погодные сюрпризы. Практически всю Европейскую Россию, по прогнозам центра “Фобос”, накроет еще один циклон: пришедшие из Баренцева моря воздушные массы грозят принести с собой снег в средние и северные широты.

Где в России погода ухудшится сильнее всего

22 апреля серьезные заморозки были отмечены практически на всей территории Центральной России. В столице температура опустилась до −1,3°C, а морозный рекорд Подмосковья был зарегистрирован в поселке Черусти — −5,6°C. В Республики Коми заморозки составили −10°C, также отрицательные температуры были зафиксированы в Черноземье, Оренбурге и на Южном Урале.

При этом вероятность заморозков, снегопадов и других неблагоприятных погодных является сохраняется до конца недели.

Прогноз по регионам Регион Основной риск Вероятные явления Москва и Подмосковье Кратковременный возврат холодов, снегопад к концу рабочей недели Ночные заморозки, формирование снежного покрова, гололедица Центральная Россия Температурные “качели” в различных регионах Дождь и снег, ночные заморозки в отдельных субъектах Урал Потепление к концу недели Дожди и ветер Сибирь Потепление Не исключены дождь и мокрый снег, сильный ветер Юг России В различных районах погода может значительно отличаться Местами дожди и грозы, сильный ветер

Москва и Подмосковье

В соответствии с прогнозами Гидрометцентра России, практически до конца текущей недели в Москве и Московской области будут сохраняться ночные заморозки (до -2°C). А к концу рабочей недели, как отмечает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в столице и Подмосковье может сформироваться снежный покров от 3 до 8 сантиметров.

Центральная Россия

Очередной арктический циклон обещает принести на европейскую территорию страны осадки, порывистый ветер и похолодание. 23 и 24 апреля многие районы ЦФО, по прогнозам Гидрометцентра России, ждет сильный ветер (до 20 м/с), дождь и мокрый снег, а также ночные заморозки до −4°C

© РИА Новости Снегопад в Нижнем Новгороде

Урал, Сибирь и северные регионы

К середине недели циклон добрался до Урала, однако во второй половине недели станет теплее (пусть местами и сохраняется вероятность осадков и ветреной погоды). На Среднем Урале температура может подняться до 9-14°C, в южных регионах — до 16-18°C.

Погода будет радовать теплом жителей южных регионов Сибири (к концу недели температура в Омской области может подняться до 20°C), но при этом не исключен сильный ветер и дождь. В Западной Сибири столь высокий весенних температур пока не ожидается, хотя в Новосибирской области к выходным столбик термометра также может подняться до отметки в 20°C и даже пересечь ее.

На юге Красноярского края к концу рабочей недели может потеплеть до 10°C, не исключены дождь с мокрым снегом и сильный ветер.

Северо-Запад и Юг

Влияние атлантического циклона отразится и на погоде в северо-западных регионах страны. К концу недели здесь также прогнозирует существенное похолодание, с дождем и мокрым снегом, а также сильным ветром. Например, в Санкт-Петербурге 23-24 апреля дневные температуры составят всего 6-9 градусов, а ночью будут опускаться до минусовых отметок.

Прохладная погода и ночные заморозки пока сохраняются и в южных районах европейской части страны. Так, 23 апреля, по данным Гидрометцентра России, дневные температуры составят в среднем 12-13 градусов, а в отдельных районах прогнозируется сильный дождь (местами — с грозами, а в предгорных районах — с мокрым снегом) и ветер. По прежнему сохраняется угроза ночных заморозков.

Прогноз погоды на апрель

По данным центра “Фобос” , в ближайшие дни центральные регионы России окажутся во власти североатлантического циклона, который принесет похолодание, осадки (дожди и мокрый снег). Больше всего пострадают западные районы, а в столице обещают снегопад и формирование временного снежного покрова.

Почему в апреле возвращается зима

Заморозки и снегопады, которые стали неприятным апрельским сюрпризом для жителей многих регионов страны, могут быть вызваны глобальными климатическими изменениями. В частности — нарушениями характера североатлантических течений, которые переносят тепло из тропиков и во многом отвечают за повышение температуры на территории Европы. Об этом говорит климатолог Алексей Карнаухов.

По словам эксперта, именно данные процессы могут быть ответственны за то, что в апреле (и даже мае) наблюдается зимняя погода.

Чем опасен апрельский возврат холода

Заморозки и снегопады, которые уже в ближайшие дни ждут не только жителей столицы, но и других российских регионов, чреваты не только испорченным настроением или планами на выходные. При сильном ветре гражданам стоит быть особенно внимательными во время нахождения на улице: не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними свои автомобили, держаться в стороне от плохо закрепленных конструкций,. При понижении температуры — одеваться теплее, чтобы избежать переохлаждения.

Готовиться к предстоящей непогоде стоит и автомобилистам: при заморозках на дорогах может образоваться гололед, что повышает риск аварий (тем более что многие автовладельцы уже успели сменить зимнюю резину на летний вариант).

Апрельские заморозки могут негативно отразиться и на грядущем урожае. Например, навредить плодовым деревьям, которые становятся особенно уязвимыми в период цветения.

Когда ждать улучшения погоды

По данным центра “Фобос”, прохладная погода в Центральной России может продержаться до конца апреля (и даже сохраниться в первые дни мая).

Вопросы и ответы

Вот несколько актуальных вопросов о погоде в апреле 2026 года

Почему в апреле 2026 снова говорят о возвращении зимы

Начало апреля во многих регионах страны оказалось достаточно теплым, тем более неожиданным стало резкое похолодание с ночными заморозками (до минусовых температур) и снегопадами. В ближайшие дни на территории столицы и Московской области прогнозируется снежный покров до 3-8 сантиметров.

Где в России в апреле 2026 выпал снег

Помимо столичного региона, где сильные снегопады ожидаются в конце текущей неделе, непогода также накрыла Мурманск ( резкая перемена погоды принесла сильную метель с порывистым ветром), Нижний Новгород (в апреле здесь выпало более двух месячных норм осадков), Хабаровск, Марий Эл и другие города и регионы.

