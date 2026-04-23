Журова связала новые допинговые скандалы с решениями в пользу России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Светлана Журова заявила, что допинговые скандалы вокруг российского спорта связаны с желанием создать негативный фон, так как атлетов из РФ начали допускать к международным соревнованиям с гимном и флагом.
- WADA изучает обвинения в адрес главы РУСАДА Логиновой, при этом сама Логинова заявляет, что не получала обвинений и ей нечего скрывать.
- Логинова готова обратиться в суд с иском о клевете со стороны издания New York Times.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что появление новых допинговых скандалов связано с желанием продолжить создавать негативный фон вокруг российского спорта, так как атлетов из РФ начали допускать к международным соревнованиям с гимном и флагом.
Ранее газета New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило неофициальные сведения о том, что Логинова якобы была причастна к попыткам сокрытия результатов допинг-тестов на Олимпиаде в Сочи. Позднее пресс-служба WADA сообщила, что независимый департамент разведки и расследований организации с декабря 2025 года изучает обвинения в адрес главы РУСАДА. Логинова заявляла РИА Новости, что не получала каких-либо обвинений от WADA и что ей нечего скрывать.
"Как только они видят, что градус вопроса с Украиной падает, что уже многие федерации принимают решения в нашу пользу, тут же начинают всплывать какие-то допинговые скандалы 12-летней давности. Приписывают людей, которые к тем решениям и руководству РУСАДА не имели отношения. Разыграв эту карту, они хотят вернуться к допингу, с которого все началось. Фон создается очень плохой. Сейчас у многих федераций пройдут конференции, и они хотят создать опять этот фон. Мол, вы подумайте, стоит ли возвращать Россию, посмотрите, они опять входят в какое-то расследование. Даже если это расследование будет положительным в нашу сторону - фон все равно останется. А они его активно нагнетают", - сказала Журова.
Логинова занимает должность генерального директора РУСАДА с декабря 2021 года. В феврале она заявила РИА Новости о готовности обратиться в суд с иском о клевете со стороны издания New York Times. Функционер отметила, что во время Олимпийских игр 2014 года отвечала за образовательную программу и была членом команды WADA. Глава РУСАДА добавила, что все факты ее деятельности в период подготовки и проведения соревнований в Сочи известны представителям WADA, а также другим привлекаемым к Олимпиаде сотрудникам из антидопинговых агентств других стран.