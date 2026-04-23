Подмосковные льготники получили почти 8,5 млрд рублей на оплату ЖКУ

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Почти 8,5 миллиарда рублей направило Подмосковье из бюджета на субсидии и льготы по жилищно-коммунальным услугам с начала года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

"С начала года Подмосковье направило на субсидии и льготы по жилищно-коммунальным услугам почти 8,5 миллиарда рублей. Пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью — для них оплата ЖКУ не должна становиться непосильной нагрузкой. Кто-то получает субсидию, если платеж превышает 22% дохода семьи, кто-то — компенсацию от 30 до 100% в зависимости от льготной категории. С начала года субсидию получили свыше 75 тысяч семей, а компенсацию — более миллиона льготников", — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.

В регионе применяется дифференцированный подход: средства распределяются в виде субсидий: для тех, у кого платеж превышает максимально допустимую долю расходов (22%), и компенсаций - для федеральных и региональных льготников.

Таким образом, размер субсидии на оплату ЖКУ определяется исходя из площади жилого помещения и расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Если расходы на квартплату превышают 22% от общего дохода семьи, то семья имеет право на получение субсидии.

Компенсация расходов на оплату ЖКУ предоставляется жителям Подмосковья за начисленные к оплате услуги, включая плату за жилое помещение, электричество, газ, отопление, водоснабжение, водоотведение, капитальный ремонт и вывоз мусора.