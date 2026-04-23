Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:42 23.04.2026
Подмосковные льготники получили почти 8,5 млрд рублей на оплату ЖКУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Почти 8,5 миллиарда рублей направило Подмосковье из бюджета на субсидии и льготы по жилищно-коммунальным услугам с начала года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
"С начала года Подмосковье направило на субсидии и льготы по жилищно-коммунальным услугам почти 8,5 миллиарда рублей. Пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью — для них оплата ЖКУ не должна становиться непосильной нагрузкой. Кто-то получает субсидию, если платеж превышает 22% дохода семьи, кто-то — компенсацию от 30 до 100% в зависимости от льготной категории. С начала года субсидию получили свыше 75 тысяч семей, а компенсацию — более миллиона льготников", — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В регионе применяется дифференцированный подход: средства распределяются в виде субсидий: для тех, у кого платеж превышает максимально допустимую долю расходов (22%), и компенсаций - для федеральных и региональных льготников.
Таким образом, размер субсидии на оплату ЖКУ определяется исходя из площади жилого помещения и расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Если расходы на квартплату превышают 22% от общего дохода семьи, то семья имеет право на получение субсидии.
Компенсация расходов на оплату ЖКУ предоставляется жителям Подмосковья за начисленные к оплате услуги, включая плату за жилое помещение, электричество, газ, отопление, водоснабжение, водоотведение, капитальный ремонт и вывоз мусора.
В ведомстве уточнили, что размер выплаты варьируется в зависимости от льготной категории и может составлять от 30 до 100%.
 
Новости ПодмосковьяЛюдмила БолатаеваМосковская область (Подмосковье)ЖКУ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала