Певица Жасмин встретится с пострадавшими от паводков в Дагестане

- Певица Жасмин посетит Дагестан и встретится с семьями, пострадавшими от паводков, 28 апреля.
- Жасмин и ее муж направили около 250 миллионов рублей на помощь пострадавшим от паводков в Дагестане.
"Я лечу в Махачкалу 28 апреля, обязательно встречусь с несколькими пострадавшими семьями, обязательно пообщаемся с моими земляками", - сказала она.
"Многие семьи с огромным количеством детей остались без жилья. Таким семьям мы помогаем. Есть те, кто временно не может жить в своем доме - для них мы берем жилье в аренду. Например, одной семье мы уже сняли квартиру на год, пока строится их дом", - добавила она.
"К сожалению, мой папа Лев Яковлевич Манахимов ушел три года назад. Он такой, знаете, был такой трудоголик, очень работоспособный мужчина. Если бы он был в живых и видел бы всю эту ситуацию, он сам лично пошел бы строить дома. Помощь Дагестану - это тоже в память о нем", - заключила певица.
В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.
В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.
На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.
Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.
По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.
На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.
Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.
