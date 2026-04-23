На Курилах произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано утром в четверг в Тихом океане у северных Курил, его ощутили на Парамушире, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,1 с эпицентром в 97 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло утром 23 апреля. Очаг располагался на глубине 34 километров", - рассказала сейсмолог.
По информации Семеновой, землетрясение силой 3-4 балла ощутили в Северо-Курильске, тревога цунами не объявлялась.
"Камчатка поехала к Америке": ученые предупредили об "эффекте домино"
25 августа 2025, 19:03