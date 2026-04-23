На Курилах произошло землетрясение - РИА Новости, 23.04.2026
04:00 23.04.2026
На Курилах произошло землетрясение

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,1

© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Утром 23 апреля у северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1.
  • Землетрясение ощутили в Северо-Курильске силой 3–4 балла, тревога цунами не объявлялась.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано утром в четверг в Тихом океане у северных Курил, его ощутили на Парамушире, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,1 с эпицентром в 97 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло утром 23 апреля. Очаг располагался на глубине 34 километров", - рассказала сейсмолог.
По информации Семеновой, землетрясение силой 3-4 балла ощутили в Северо-Курильске, тревога цунами не объявлялась.
