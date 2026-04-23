СМИ рассказали о дерзком требовании Зеленского к США

10:58 23.04.2026 (обновлено: 11:33 23.04.2026)
CNN: Зеленский потребовал от США не забывать об Украине из-за Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский обратился к США с просьбой не забывать об Украине на фоне ближневосточного конфликта.
  • Зеленский утверждает, что, несмотря на поглощенность США войной с Ираном, они должны работать над завершением обоих конфликтов параллельно.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский просит Вашингтон не забывать об Украине на фоне ближневосточного конфликта, пишет CNN.
«
"По словам Зеленского, он понимает, что Штаты поглощены войной с Ираном, но нельзя бросать Украину, где продолжаются бои", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
"Пришло время". В США предложили неожиданную награду для Трампа
Вчера, 09:53
Зеленский утверждает, что американцы должны параллельно работать над завершением двух конфликтов.
Во вторник вечером президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. При этом глава Белого дома пообещал продолжить блокаду иранских портов. По его словам, Пакистан попросил США отложить удары по ИРИ до тех пор, пока Тегеран не представит предложение по переговорам.
Новая встреча была запланирована на среду, но Иран отказался принять в ней участие. Как сообщило агентство Tasnim, власти ИРИ посчитали контакты со Штатами пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны.
По информации агентства IRNA, исламская республика приняла это решение из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
"Чудеса случаются": провокация Украины вызвала ярость на Западе
Вчера, 05:35
 
