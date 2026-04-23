14:42 23.04.2026
Почти 1,3 миллиона человек проверили здоровье в Московской области

Почти 1,3 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры

© РИА Новости / Кирилл Брага
Врач измеряет женщине давление - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Врач измеряет женщине давление
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Почти 1,3 миллиона человека прошли диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что регулярные обследования организма — такая же важная часть заботы о себе, как занятия спортом или правильное питание. Диагностика позволяет своевременно обнаружить развитие патологий и предпринять меры.
"С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли почти 1,3 миллиона человек. Это позволило обнаружить у них свыше 31 тысячи заболеваний, о которых пациенты не подозревали. А также выявить 617 случаев онкозаболеваний. Все пациенты направлены на углубленную диагностику и лечение", — цитирует пресс-служба Забелина.
Обсудить итоги обследования можно с врачом на телемедицинской консультации. Кроме того, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, которые входят в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале "Здоровье".
Записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье", в приложении "Добродел Здоровье", по номеру телефона 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в мессенджере "Макс".
Диспансеризация в Подмосковье реализуется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)диспансеризацияВрачи
 
 
