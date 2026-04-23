Захарова назвала известие о смерти Пиманова шокирующей новостью

18:43 23.04.2026 (обновлено: 18:45 23.04.2026)
Захарова назвала известие о смерти Пиманова внезапной и шокирующей новостью

Режиссер и продюсер Алексей Пиманов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала известие о смерти Алексея Пиманова внезапной и шокирующей новостью.
  • По словам представителя МИД, сердце телеведущего Первого канала билось за правду, справедливость и страну.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Смерть телеведущего Первого канала Алексея Пиманова стала внезапной и шокирующей новостью, его сердце билось за правду, справедливость и страну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Алексей Пиманов. Внезапная, шокирующая новость", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Билось его сердце в разы чаще, чем у очень многих. За правду, справедливость, страну и народ. Вечная память", - подчеркнула она.
 
