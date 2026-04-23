12:04 23.04.2026
Захарова: Украина – это инструмент Запада для дезинтеграции славянского мира

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Украина является инструментом деструктивной стратегии Запада, направленной на дезинтеграцию славянского мира.
  • Она подчеркнула, что проводится многолетняя кампания по переписыванию истории и манипуляциям общественным сознанием славянских государств Европы.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости. Украина является инструментом деструктивной стратегии Запада, направленной на дезинтеграцию славянского мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представитель МИД в четверг принимает участие в международной научно-практической конференции "Русский мир и славянская геополитика" в Ростове-на-Дону.
"Современная Украина также является объектом и инструментом деструктивной стратегии, направленной на дезинтеграцию славянского мира. Проводится многолетняя кампания по переписыванию истории, осуществляются манипуляции общественным сознанием и ценностями славянских государств Европы. Великую победу Советского Союза над нацизмом пытаются обесценить, делают это откровенно, цинично, у нас на глазах", - сказала Захарова в ходе конференции.
Она напомнила о том, что исторически русофобская политика Запада никогда не ограничивалась лишь агрессивными действиями против России, ее цели простирались дальше, а именно стравить и перессорить славянские народы, связанные тысячелетними родственными узами.
"Трагедия славянства в 20 веке, прежде всего в годы Первой и Второй мировых войн, была не просто стихийным бедствием, она действительно являла собой и была спланирована таким проектом, который без преувеличения готовили веками. И сегодня он вступил в новую активную фазу", - резюмировала дипломат.
