Захарова отреагировала на новый пакет санкций ЕС против России

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала 20-й пакет санкций Евросоюза против России, куда попали в том числе российские деятели культуры, отметив, что нужные слова в этой ситуации может подобрать только телеведущий Владимир Соловьев.
В четверг Евросоюз огласил 20-й пакет антироссийских санкций. Под санкции попали рэпер Тимати, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, гендиректор Мариупольского драматического театра Игорь Солонин, боксер Федор Чудинов и другие.
«
"Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьев. Брат, не подкачай", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Москва не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее в последние годы и продолжает усиливать.