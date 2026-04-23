Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью ливанской журналистки

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью журналистки ливанского издания "Аль-Ахбар" Амаль Халиль, которая стала жертвой "прицельного" удара израильских военных.
"Искренне соболезную родным и близким погибшей", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат подчеркнула, что взрыв, от которого погибла журналистка, был такой силы, что её тело с трудом извлекли из-под завалов рухнувшего многоэтажного дома.
"Это жестокое убийство, как и смерти других журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, — тяжкое преступление, которому не может быть оправдания", - отметила Захарова.
Новая информационная война, по словам дипломата, выглядит так: "Войны пера, микрофона и телекамеры против ракет, снарядов и ударных дронов".
"Противоборства благородного стремления донести правду до общественности с кровожадным желанием эту правду любыми средствами задушить, взорвать, стереть с лица земли", - добавила Захарова.
Ливанское национальное агентство NNA накануне сообщило, что две ливанские журналистки получили ранения в результате авиаудара по дому в поселении Тайри на юге Ливана, спасатели несколько часов не могли добраться до места удара из-за уничтожения дороги на пути бригад скорой помощи вторым ударом израильской авиации, а также в связи с блокированием места израильскими военными. В результате журналистку Зейнаб Фарадж удалось эвакуировать и доставить в больницу. Тело погибшей Амаль Халиль спасатели смогли найти под завалами только ближе к ночи.