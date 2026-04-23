Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 23.04.2026 (обновлено: 18:55 23.04.2026)
Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью ливанской журналистки

Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью ливанской журналистки Амаль Халиль.
  • Сотрудница издания "Аль-Ахбар" попала под израильский авиаудар накануне.
  • Дипломат назвала ее смерть тяжким преступлением, которому не может быть оправдания.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью журналистки ливанского издания "Аль-Ахбар" Амаль Халиль, которая стала жертвой "прицельного" удара израильских военных.
"Искренне соболезную родным и близким погибшей", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
МИД России настаивает на расследовании убийства журналистов в Ливане
28 марта, 20:48
Дипломат подчеркнула, что взрыв, от которого погибла журналистка, был такой силы, что её тело с трудом извлекли из-под завалов рухнувшего многоэтажного дома.
"Это жестокое убийство, как и смерти других журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, — тяжкое преступление, которому не может быть оправдания", - отметила Захарова.
Новая информационная война, по словам дипломата, выглядит так: "Войны пера, микрофона и телекамеры против ракет, снарядов и ударных дронов".
"Противоборства благородного стремления донести правду до общественности с кровожадным желанием эту правду любыми средствами задушить, взорвать, стереть с лица земли", - добавила Захарова.
Ливанское национальное агентство NNA накануне сообщило, что две ливанские журналистки получили ранения в результате авиаудара по дому в поселении Тайри на юге Ливана, спасатели несколько часов не могли добраться до места удара из-за уничтожения дороги на пути бригад скорой помощи вторым ударом израильской авиации, а также в связи с блокированием места израильскими военными. В результате журналистку Зейнаб Фарадж удалось эвакуировать и доставить в больницу. Тело погибшей Амаль Халиль спасатели смогли найти под завалами только ближе к ночи.
Последствия израильский атаки на автомобиль с журналистами на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Симоньян выразила соболезнования из-за гибели ливанских журналистов
28 марта, 17:43
 
В миреРоссияЛиванМария ЗахароваВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала