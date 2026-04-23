Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Усилия по запрету на использование русского языка на Украине лишь делают его более популярным там, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сколько пытаются отменить русский язык на Украине, как это делается, какие-то какие-то шпрехенфюреры, какие-то квоты. Сейчас теперь уже дошло до прямых репрессий, до физического воздействия на людей. А знаете, о чем статистика говорит? Не наша, а их, украинская? Чем больше запрещают использование русского языка, тем больше он становится популярным", - сказала она, выступая в ходе общественно–делового форума "Евразия -территория традиционных ценностей".
"Почему? потому что это закон. Потому что нельзя варварски отменять то, что создано цивилизационно и цивилизованно", - добавила Захарова.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
