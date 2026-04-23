"Барселона" лишилась Ямаля до конца сезона, игрок рискует пропустить ЧМ

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль пропустит остаток клубного сезона из-за травмы подколенного сухожилия, но сможет восстановиться к чемпионату мира, сообщается на сайте футбольного клуба.
В четверг "Барселона" объявила, что Ямалю диагностировали травму подколенного сухожилия. Он будет проходить консервативное лечение. Ожидается, что нападающий сможет принять участие в чемпионате мира.
Ямалю 18 лет, в текущем сезоне он провел за "Барселону" 45 матчей во всех турнирах и забил 24 мяча. Также на счету Ямаля 25 игр и 6 голов за сборную Испании, в составе которой он стал чемпионом Европы в 2024 году и завоевал серебро Лиги наций в 2025-м.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Испании попала в группу H, где сыграет с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.
"Реал" лишился двух игроков из-за травм
Вчера, 14:38