"Барселона" лишилась Ямаля до конца сезона, игрок рискует пропустить ЧМ

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль пропустит остаток клубного сезона из-за травмы подколенного сухожилия, но сможет восстановиться к чемпионату мира, сообщается на сайте футбольного клуба.