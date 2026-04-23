Ямаль получил травму и рискует пропустить старт чемпионата мира

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Ламин Ямаль может пропустить остаток сезона чемпионата Испании и начало чемпионата мира из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает Mundo Deportivo.

В среду Ямаль реализовал пенальти в первом тайме матча 33-го тура чемпионата Испании против " Сельты ", после чего упал на газон и был заменен. Как сообщает источник, в результате первичного осмотра не был исключен разрыв связок. Дополнительные тесты будут проведены в четверг.

Как отмечает Mundo Deportivo, в случае подтверждения разрыва связок участие спортсмена в оставшихся матчах чемпионата Испании исключено. Под вопросом остаются первые игры чемпионата мира.