Ямаль получил травму и рискует пропустить старт чемпионата мира

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Ламин Ямаль может пропустить остаток сезона чемпионата Испании и начало чемпионата мира из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает Mundo Deportivo.
Как отмечает Mundo Deportivo, в случае подтверждения разрыва связок участие спортсмена в оставшихся матчах чемпионата Испании исключено. Под вопросом остаются первые игры чемпионата мира.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Сборная Испании в группе H сыграет с командами Уругвая, Саудовской Аравии и Кабо-Верде.