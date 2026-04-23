В Кривом Роге прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кривом Роге прогремел новый взрыв.
- Он произошел на фоне воздушной тревоги.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в четверг в городе Кривой Рог на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее в четверг телеканал уже сообщал о взрыве в городе.
"В Кривом Роге прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18