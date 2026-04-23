20:15 23.04.2026 (обновлено: 20:41 23.04.2026)
ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/MAXПоследствия удара ВСУ в Белгородской области. 23 апреля 2026
Последствия удара ВСУ в Белгородской области. 23 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные нанесли удары по 11 населенным пунктам в шести муниципалитетах Белгородской области.
  • По предварительной информации, пострадавших нет.
БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Украинские военные в четверг нанесли удары по 11 населенным пунктам в шести муниципалитетах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«

"ВСУ нанесли удары по шести муниципалитетам нашей области. Предварительно, пострадавших нет. В Белгороде в результате атаки беспилотника повреждены фасад коммерческого объекта и три легковых автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале.

По его данным, в Шебекинском округе удары беспилотников зафиксированы в четырех населенных пунктах: в Шебекино повреждены кровля и фасад коммерческого объекта, в Графовке выбиты окна и повреждена постройка, в Масловой Пристани атакован грузовик, в Новой Таволжанке выбиты окна и повреждена кровля дома. В Белгородском округе в Нижнем Ольшанце поврежден грузовик, в Разумном выбито окно в доме, на трассе Никольское — Таврово атакован легковой автомобиль.
В Грайворонском округе, как уточнил губернатор, в Гора-Подоле поврежден гараж в результате детонации дрона, в Глотово выбиты окна и посечен фасад дома. В Валуйском округе в Соболевке FPV-дрон повредил ангар и комбайн. В Волоконовском округе в Малиново поврежден автомобиль.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
