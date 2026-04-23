Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Запорожье прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем РФ находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.