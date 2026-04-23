МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинские военные из 14-й бригады ВСУ остались на позициях без воды, еды, медикаментов и топлива, от истощения они теряют сознание, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Боевики 2-го мехбатальона 14-й бригады ВСУ жалуются на нехватку еды, воды, медикаментов и топлива. От истощения они теряют сознание и не могут воевать. За семь месяцев многие стали "скелетами", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, украинские военнослужащие пьют дождевую воду. Связь с позициями часто пропадает на три-четыре дня, логистика к фронту крайне затруднена.
Ранее РИА Новости передавало, что командир элитной 14-й бригады ВСУ с Западной Украины полковник Анатолий Лисецкий отправлен в отставку из-за провалов на фронте и коррупции.
