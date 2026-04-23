Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные из 14-й бригады ВСУ остались без провианта
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 23.04.2026
Украинские военные из 14-й бригады ВСУ остались без провианта

РИА Новости: бойцы 14-й бригады ВСУ остались без воды, еды и топлива

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 23.04.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные из 14-й бригады ВСУ остались на позициях без воды, еды, медикаментов и топлива.
  • От истощения военнослужащие теряют сознание и не могут воевать.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинские военные из 14-й бригады ВСУ остались на позициях без воды, еды, медикаментов и топлива, от истощения они теряют сознание, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Боевики 2-го мехбатальона 14-й бригады ВСУ жалуются на нехватку еды, воды, медикаментов и топлива. От истощения они теряют сознание и не могут воевать. За семь месяцев многие стали "скелетами", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, украинские военнослужащие пьют дождевую воду. Связь с позициями часто пропадает на три-четыре дня, логистика к фронту крайне затруднена.
Ранее РИА Новости передавало, что командир элитной 14-й бригады ВСУ с Западной Украины полковник Анатолий Лисецкий отправлен в отставку из-за провалов на фронте и коррупции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала