Врачи оказали помощь трем пострадавшим в ДТП на Алтуфьевском шоссе

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Московские врачи оказали помощь троим пешеходам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с автомобилем каршеринга на Алтуфьевском шоссе, двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщается в канале столичного департамента здравоохранения в "Макс".

Ранее в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что автомобиль каршеринга наехал на пешеходов, уходя от полицейской погони на Алтуфьевском шоссе в столице, пострадали два человека.

"Медики оказали помощь троим пострадавшим в ДТП с каршерингом на Алтуфьевском шоссе. Водитель каршеринга не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате аварии пострадали трое пешеходов", - говорится в сообщении.

По словам врача скорой помощи Центра медицины катастроф Алексея Маринина, медперсонал оперативно прибыл на место происшествия, осмотрел пострадавших и оценил состояние каждого из них.

"Двоих человек госпитализировали в городские больницы в среднем состоянии тяжести, еще одному помощь оказали на месте - от госпитализации он отказался. В такой ситуации главное - быстро сориентироваться, начать помощь без промедления и четко отработать каждый этап", - рассказал Маринин, слова которого приводятся в сообщении.