Врачи оказали помощь трем пострадавшим в ДТП на Алтуфьевском шоссе
21:07 23.04.2026 (обновлено: 21:59 23.04.2026)
Врачи оказали помощь трем пострадавшим в ДТП на Алтуфьевском шоссе

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Московские врачи оказали помощь троим пешеходам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с автомобилем каршеринга на Алтуфьевском шоссе, двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщается в канале столичного департамента здравоохранения в "Макс".
Ранее в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что автомобиль каршеринга наехал на пешеходов, уходя от полицейской погони на Алтуфьевском шоссе в столице, пострадали два человека.
"Медики оказали помощь троим пострадавшим в ДТП с каршерингом на Алтуфьевском шоссе. Водитель каршеринга не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате аварии пострадали трое пешеходов", - говорится в сообщении.
По словам врача скорой помощи Центра медицины катастроф Алексея Маринина, медперсонал оперативно прибыл на место происшествия, осмотрел пострадавших и оценил состояние каждого из них.
"Двоих человек госпитализировали в городские больницы в среднем состоянии тяжести, еще одному помощь оказали на месте - от госпитализации он отказался. В такой ситуации главное - быстро сориентироваться, начать помощь без промедления и четко отработать каждый этап", - рассказал Маринин, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время пострадавшие находятся в больнице, где им оказывают медицинскую помощь в полном объеме.
Каршеринговый автомобил съехал с дороги и перевернулся на территории местного кладбища в районе поселка Мга Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Ленинградской области на кладбище перевернулся каршеринговый автомобиль
30 ноября 2025, 16:01
 
