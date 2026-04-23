19:27 23.04.2026 (обновлено: 19:29 23.04.2026)
Россия уничтожает соперников с флагом и гимном на Кубке мира. Дождались!

Российские ватерполистки выиграли три матча подряд на Кубке мира

Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
Кубок мира на Мальте по водному поло стал первым командным турниром с 2022 года, где сборная России участвовала с флагом и гимном среди всех видов спорта. Понятно, что внимание к турниру было приковано огромное, и наши ватерполистки пока полностью оправдывают ожидания, буквально уничтожая всех соперников.

Долгожданные флаг и гимн

В середине апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла санкции с российских спортсменов, вернув им возможность выступать с национальной символикой, в том числе и в командных дисциплинах. Так получилось, что мужская сборная России по водному поло уже заканчивала свои соревнования в рамках второго дивизиона Кубка мира, когда было объявлено об этом решении. А вот женской команде в этом плане повезло сильнее. Более того, наши девушки вообще стали первыми за четыре года представителями страны в командных видах, кто получил возможность соревноваться с флагом и гимном.
И, надо признать, ватерполистки из России блистательно пользуются этим шансом на текущий момент. Вообще речь идет пока о втором дивизионе Кубка мира, куда наша команда опустилась из-за санкций и неучастия в турнирах. Поэтому сейчас приходится выбираться с низов после длительного отсутствия.
Формат соревнований предполагает, что 15 команд проводят по три матча на предварительном этапе, а восемь лучших сборных затем отправляются в четвертьфинал. Финалисты же Кубка мира получают путевки в суперфинал турнира, который состоится в Сиднее с 22 по 27 июля.
Матч по баскетболу 3х3 среди мужчин - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
FIBA допустила сборные России по баскетболу 3х3 до Лиги наций
Вчера, 18:51

Разгромы и тотальное доминирование

Задача стоит перед сборной России непростая, но, судя по тому, как развиваются события, более чем выполнимая. В первом матче ватерполистки разгромили Аргентину с трехкратным преимуществом в счете - 33:11. Далее была уничтожена Германия со счетом 26:4, причем любопытно, что в этой встрече отличились абсолютно все полевые игроки. А уже сегодня под раздачу попала сборная ЮАР - 27:5. Собственно, подробно расписывать детали происходящего в бассейне не имеет большого смысла, потому что в воде была фактически только одна команда.
Теперь россиянкам предстоит дождаться итогов других матчей предварительного раунда, чтобы узнать соперника по четвертьфиналу. Пожалуй, только Китай и Хорватия выглядят теми, кто способен создать реальные сложности нашей команде. В любом сборной России по силам кто угодно в этом дивизионе Кубка мира.
Не случайно россиянки на Олимпиаде-2016 в Рио стали бронзовыми призерами, а в 2021 году в Токио стали четвертыми, так что это вне всяких сомнений уровень мировой элиты. Другое дело, что четыре года вынужденного отстранения могли сыграть определенную роль. К счастью, пока этого не видно, но и соперники в первых матчах были явно не такого уровня, чтобы проверить. Так что остается немного подождать с более глобальными выводами и просто пожелать удачи нашим девчонкам, на которых выпало большое счастье вернуться с флагом и гимном, но и вместе с ним большая ответственность.
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Иран - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Трамп решил убрать Иран с ЧМ-2026 ради Италии. Что вообще происходит?
Вчера, 17:30
 
