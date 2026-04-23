Рейтинг@Mail.ru
Сборная России разгромно выиграла все матчи в группе на Кубке мира - РИА Новости Спорт, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 23.04.2026 (обновлено: 19:34 23.04.2026)
Сборная России разгромно выиграла все матчи в группе на Кубке мира

Российские ватерполистки выиграли все матчи в группе второго дивизиона на КМ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Олимпиада-2020. Водное поло. Женщины. Матч за третье место
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России выиграла все три матча на групповом этапе второго дивизиона Кубка мира среди женских команд.
  • Россиянки обыграли команды Аргентины (33:11), Германии (26:4) и ЮАР (27:5).
  • Победитель турнира получит право выступить в первом дивизионе Кубка мира в 2027 году.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сборная России по водному поло выиграла все три матча на групповом этапе второго дивизиона Кубка мира среди женских команд, который проходит на Мальте.
Ранее россиянки обыграли команды Аргентины (33:11) и Германии (26:4). В четверг сборная России победила команду ЮАР со счетом 27:5.
Четвертьфинальные матчи пройдут 24 апреля.
Победитель турнира, который продлится до 26 апреля, получит право выступить в первом дивизионе Кубка мира в 2027 году. Две лучшие команды сыграют в финальном этапе Кубка мира, который пройдет в австралийском Сиднее с 22 по 26 июля.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) в ноябре приняла правила, согласно которым российские ватерполисты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта до турниров.
РоссияСпортВодное поло
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Краснодар
    1
    2
  • Волейбол
    Завершен
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
    1
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    П. Удварди
    76
    52
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Севилья
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Штутгарт
    Фрайбург
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Овьедо
    Вильярреал
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала