Сборная России разгромно выиграла все матчи в группе на Кубке мира

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сборная России по водному поло выиграла все три матча на групповом этапе второго дивизиона Кубка мира среди женских команд, который проходит на Мальте.
Четвертьфинальные матчи пройдут 24 апреля.
Победитель турнира, который продлится до 26 апреля, получит право выступить в первом дивизионе Кубка мира в 2027 году. Две лучшие команды сыграют в финальном этапе Кубка мира, который пройдет в австралийском Сиднее с 22 по 26 июля.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) в ноябре приняла правила, согласно которым российские ватерполисты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта до турниров.