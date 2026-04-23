Более 31 тысячи партий овощей и фруктов проверили в Подмосковье в марте

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В марте специалисты государственной ветеринарной службы Московской области проверили больше 31 тысячи партий товаров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Овощи и фрукты оценили по внешнему виду, люминоскопии и содержанию нитратов. Ягоды вдобавок исследовали дозиметрами и радиометрами. Было подтверждено, что они безопасны для людей.

Благодаря строгому ветконтролю некачественные продукты не попали на прилавки. С продажи сняли более 158 килограммов овощей, свыше 94 килограммов фруктов и 14 килограммов ягод. В Минсельхозе Подмосковья подчеркнули, что регулярные проверки являются основой защиты покупателей.