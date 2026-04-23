Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 23.04.2026
Новое правительство Венгрии раскроет архивы органов госбезопасности

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новое правительство Венгрии от партии "Тиса" раскроет архивы органов государственной безопасности социалистического периода.
  • Депутаты от партии "Тиса" не будут использовать здание парламента, в котором раньше располагались органы госбезопасности и штаб-квартира Венгерской социалистической рабочей партии.
БУДАПЕШТ, 23 апр - РИА Новости. Новое правительство Венгрии от победившей на парламентских выборах в стране партии "Тиса" раскроет архивы органов государственной безопасности социалистического периода, заявил лидер политической силы Петер Мадьяр.
"Новое правительство от партии "Тиса" раскроет архивы органов госбезопасности социалистической эпохи", - написал лидер "Тисы" на своей странице в социальной сети Х.
Помимо этого, Мадьяр заявил, что депутаты от возглавляемой им партии не будут использовать принадлежащее парламенту здание, в котором раньше располагались как органы госбезопасности, так и штаб-квартира Венгерской социалистической рабочей партии (ВСРП), бывшей правившей в стране в 1956-1989 годах.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам выборов партия "Тиса" получает 141 место в венгерском парламенте, у правящего альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" - 52 мандата, сообщил 18 апреля Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% голосов.
В миреВенгрияПетер МадьярПарламентские выборы в Венгрии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала