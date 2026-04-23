Новое правительство Венгрии раскроет архивы органов госбезопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новое правительство Венгрии от партии "Тиса" раскроет архивы органов государственной безопасности социалистического периода.
- Депутаты от партии "Тиса" не будут использовать здание парламента, в котором раньше располагались органы госбезопасности и штаб-квартира Венгерской социалистической рабочей партии.
БУДАПЕШТ, 23 апр - РИА Новости. Новое правительство Венгрии от победившей на парламентских выборах в стране партии "Тиса" раскроет архивы органов государственной безопасности социалистического периода, заявил лидер политической силы Петер Мадьяр.
Помимо этого, Мадьяр заявил, что депутаты от возглавляемой им партии не будут использовать принадлежащее парламенту здание, в котором раньше располагались как органы госбезопасности, так и штаб-квартира Венгерской социалистической рабочей партии (ВСРП), бывшей правившей в стране в 1956-1989 годах.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам выборов партия "Тиса" получает 141 место в венгерском парламенте, у правящего альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" - 52 мандата, сообщил 18 апреля Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% голосов.