Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по Васильевке, снаряд сдетонировал во дворе дома - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 23.04.2026 (обновлено: 12:05 23.04.2026)
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиПоследствия удара ВСУ по городу Васильевка в Запорожской области
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской области
Последствия удара ВСУ по городу Васильевка в Запорожской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ ударили по городу Васильевке Запорожской области, снаряд сдетонировал во дворе многоквартирного дома.
  • Поврежден фасад здания, прилегающая территория и припаркованные автомобили, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. ВСУ ударили по городу Васильевка Запорожской области, снаряд сдетонировал во дворе многоквартирного дома, поврежден фасад, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Противник нанес удар по городу Васильевке - снаряд сдетонировал во дворе многоквартирного дома. Поврежден фасад дома, прилегающая территория, припаркованные автомобили. Благо пострадавших среди жителей нет", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, оперативные службы работают на месте, обследуют территорию, идет оценка нанесенного ущерба.
ПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала