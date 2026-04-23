ВСУ ударили по Васильевке, снаряд сдетонировал во дворе дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ ударили по городу Васильевке Запорожской области, снаряд сдетонировал во дворе многоквартирного дома.
- Поврежден фасад здания, прилегающая территория и припаркованные автомобили, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. ВСУ ударили по городу Васильевка Запорожской области, снаряд сдетонировал во дворе многоквартирного дома, поврежден фасад, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, оперативные службы работают на месте, обследуют территорию, идет оценка нанесенного ущерба.
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиПоследствия удара ВСУ по городу Васильевка в Запорожской области
Последствия удара ВСУ по городу Васильевка в Запорожской области