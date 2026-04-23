Эксперт рассказала, можно ли уволить сотрудника сообщением в мессенджере

Краткий пересказ от РИА ИИ Уволить сотрудника через сообщение в мессенджере нельзя, так как это не соответствует требованиям Трудового кодекса РФ.

Работодатель обязан оформить приказ об увольнении и ознакомить с ним сотрудника, а в день увольнения полностью рассчитаться с ним и выдать трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности.

Увольнение, оформленное через переписку, может быть оспорено в суде, и если суд признает его незаконным, работника восстановят на прежнем месте.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Уволить сотрудника через сообщение в мессенджере нельзя, так как это не соответствует требованиям Трудового кодекса РФ, сообщила РИА Новости доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.

"Увольнение работника, оформленное только сообщением в мессенджере, не является надлежащим способом оформления прекращения трудового договора. В соответствии со ст. 84.1 ТК РФ работодатель должен оформить приказ (распоряжение), с которым работник подлежит ознакомлению под роспись", - сказала Долотина.

Эксперт пояснила, что работодатель обязан оформить приказ об увольнении и ознакомить с ним сотрудника. Если это невозможно или сотрудник отказывается подписывать документ, в приказе делается соответствующая отметка. По словам эксперта, в день увольнения работодатель должен полностью рассчитаться с сотрудником и выдать ему трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности.

Долотина добавила, что сотрудник может оспорить в суде увольнение, оформленное через переписку. Если суд признает его незаконным, работника восстановят на прежнем месте. Кроме того, работодателю может грозить административная ответственность за нарушение трудового законодательства.