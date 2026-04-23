Эксперт рассказала, можно ли уволить сотрудника сообщением в мессенджере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уволить сотрудника через сообщение в мессенджере нельзя, так как это не соответствует требованиям Трудового кодекса РФ.
- Работодатель обязан оформить приказ об увольнении и ознакомить с ним сотрудника, а в день увольнения полностью рассчитаться с ним и выдать трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности.
- Увольнение, оформленное через переписку, может быть оспорено в суде, и если суд признает его незаконным, работника восстановят на прежнем месте.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Уволить сотрудника через сообщение в мессенджере нельзя, так как это не соответствует требованиям Трудового кодекса РФ, сообщила РИА Новости доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.
"Увольнение работника, оформленное только сообщением в мессенджере, не является надлежащим способом оформления прекращения трудового договора. В соответствии со ст. 84.1 ТК РФ работодатель должен оформить приказ (распоряжение), с которым работник подлежит ознакомлению под роспись", - сказала Долотина.
Эксперт пояснила, что работодатель обязан оформить приказ об увольнении и ознакомить с ним сотрудника. Если это невозможно или сотрудник отказывается подписывать документ, в приказе делается соответствующая отметка. По словам эксперта, в день увольнения работодатель должен полностью рассчитаться с сотрудником и выдать ему трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности.
Долотина добавила, что сотрудник может оспорить в суде увольнение, оформленное через переписку. Если суд признает его незаконным, работника восстановят на прежнем месте. Кроме того, работодателю может грозить административная ответственность за нарушение трудового законодательства.
Эксперт уточнила, что исключение касается дистанционных сотрудников. В этом случае документы можно передать в электронном виде или иным способом, если это закреплено в трудовом или коллективном договоре и позволяет подтвердить факт получения.