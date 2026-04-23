Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:26 23.04.2026
Эксперт рассказала, можно ли уволить сотрудника сообщением в мессенджере

РИА Новости: увольнение через мессенджер не соответствует требованиям ТК

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уволить сотрудника через сообщение в мессенджере нельзя, так как это не соответствует требованиям Трудового кодекса РФ.
  • Работодатель обязан оформить приказ об увольнении и ознакомить с ним сотрудника, а в день увольнения полностью рассчитаться с ним и выдать трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности.
  • Увольнение, оформленное через переписку, может быть оспорено в суде, и если суд признает его незаконным, работника восстановят на прежнем месте.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Уволить сотрудника через сообщение в мессенджере нельзя, так как это не соответствует требованиям Трудового кодекса РФ, сообщила РИА Новости доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.
"Увольнение работника, оформленное только сообщением в мессенджере, не является надлежащим способом оформления прекращения трудового договора. В соответствии со ст. 84.1 ТК РФ работодатель должен оформить приказ (распоряжение), с которым работник подлежит ознакомлению под роспись", - сказала Долотина.
Эксперт пояснила, что работодатель обязан оформить приказ об увольнении и ознакомить с ним сотрудника. Если это невозможно или сотрудник отказывается подписывать документ, в приказе делается соответствующая отметка. По словам эксперта, в день увольнения работодатель должен полностью рассчитаться с сотрудником и выдать ему трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности.
Долотина добавила, что сотрудник может оспорить в суде увольнение, оформленное через переписку. Если суд признает его незаконным, работника восстановят на прежнем месте. Кроме того, работодателю может грозить административная ответственность за нарушение трудового законодательства.
Эксперт уточнила, что исключение касается дистанционных сотрудников. В этом случае документы можно передать в электронном виде или иным способом, если это закреплено в трудовом или коллективном договоре и позволяет подтвердить факт получения.​
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала