Суд на Урале взыскал компенсацию для ветерана ВОВ, оставшейся без отопления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Кушвинский городской суд Свердловской области взыскал компенсацию морального вреда в пользу 102-летней ветерана Великой Отечественной войны, оставшейся без отопления на восемь дней, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. ,
В конце января в Кушве произошла коммунальная авария, часть домов в холода осталась без отопления. Как отмечает пресс-служба, в результате услуга теплоснабжения предоставлялась ненадлежащим образом: жители использовали электроприборы для обогрева, несли повышенные расходы на электроэнергию, были вынуждены спать в теплой одежде.
"Суд взыскал с муниципального унитарного предприятия "Теплодом" 30 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу 102-летней ветерана Великой Отечественной войны, проживающей на улице Рабочей. В ее квартире отопление отсутствовало восемь дней из-за аварии на котельной "Уральская", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что сейчас в производстве суда находится еще несколько исков в защиту прав пенсионеров, оставшихся в тот период без отопления.