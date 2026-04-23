Умяров заявил, что не понимает трактовок игры рукой в РПЛ - РИА Новости Спорт, 24.04.2026
23:48 23.04.2026 (обновлено: 00:44 24.04.2026)
Умяров заявил, что не понимает трактовок игры рукой в РПЛ

Умяров встал на защиту арбитра после назначения пенальти за его игру рукой

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист московского «Спартака» Наиль Умяров заявил, что не хотел бы критиковать судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ) после назначенного пенальти за попадание мяча ему в руку.
  • Умяров отметил, что ему трудно понять трактовки эпизодов с попаданием мяча в руку и что в других чемпионатах судьи тоже допускают ошибки.
  • После поражения в матче с «Краснодаром» «Спартак» потерял математические шансы на чемпионство, однако Умяров отметил прогресс команды после зимнего перерыва.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Василий Учаев. Футболист московского "Спартака" Наиль Умяров заявил, что не хотел бы критиковать судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ) после назначенного пенальти за попадание мяча ему в руку, отметив количество ошибок в других чемпионатах.
В четверг "Спартак" дома проиграл "Краснодару" (1:2) в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В компенсированное к первому тайму время капитан "быков" Эдуард Сперцян реализовал пенальти, назначенный после попадания мяча в руку Умярову.
Российская премьер-лига (РПЛ)
23 апреля 2026 • начало в 19:45
Завершен
Спартак Москва
1 : 2
Краснодар
38‎’‎ • Кристофер Мартинс
(Руслан Литвинов)
45‎’‎ • Эдуард Сперцян (П)
85‎’‎ • Жубал
(Джованни Гонсалес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Мое мнение мало что решает. С точки зрения игрового эпизода это не совсем пенальти. Но сейчас почти за каждое касание руки наказывают. С этой точки зрения можно смотреть как на повод назначить пенальти", - сказал Умяров журналистам.
"Не хочется говорить про низкий уровень. В тех же Англии, Испании судьи так же ошибаются. Не хотелось бы затрагивать тему судейства, но единственное - тяжело понять эпизоды с попаданием мяча в руку. Где она в естественном положении, где не в естественном, где игрок не мог ее убрать. Трактовок много. Как было бы правильно, не знаю. Наверно, если мяч летит в ворота или к игроку. Мне было трудно убрать руку в моменте", - добавил он.
После поражения "Спартак" потерял математические шансы на чемпионство. Говоря об игре "красно-белых" в сезоне, Умяров отметил прогресс команды после зимнего перерыва, когда команду возглавил испанец Хуан Карлос Карседо.
"Терпел-терпел "Краснодар", достаточно компактно оборонялись, мы свои моменты не забили, они из своих трех моментов два гола выжали. Игра может быть какой угодно, но результат - самое главное. Первую часть сезона мы провалили, после Нового года нужно было только играть на победу в каждом матче. Проиграли в чемпионате только "Зениту" и "Краснодару", но в целом после Нового года результаты улучшились", - заключил он.
