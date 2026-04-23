На севере Украины из-за аварии свет пропал у 152 тысяч абонентов

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Электроснабжение отключено у 152 тысяч абонентов в Чернигове и Черниговской области на севере Украины из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в четверг компания "Черниговоблэнерго".
"Из-за аварийного повреждения... обесточено 152 тысячи абонентов в Чернигове и Черниговском районе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.