Рейтинг@Mail.ru
На севере Украины из-за аварии свет пропал у 152 тысяч абонентов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:52 23.04.2026 (обновлено: 19:55 23.04.2026)
На севере Украины из-за аварии свет пропал у 152 тысяч абонентов

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На севере Украины из-за повреждения энергетической инфраструктуры свет пропал у 152 тысяч абонентов.
  • В украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Электроснабжение отключено у 152 тысяч абонентов в Чернигове и Черниговской области на севере Украины из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в четверг компания "Черниговоблэнерго".
"Из-за аварийного повреждения... обесточено 152 тысячи абонентов в Чернигове и Черниговском районе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
В миреУкраинаЧерниговЧерниговская областьДенис ШмыгальДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала