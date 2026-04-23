17:22 23.04.2026 (обновлено: 20:55 23.04.2026)
"Никогда не увидят": во Франции жестко высказались о помощи Киеву

Филиппо назвал выделение Евросоюзом нового кредита для Украины позором

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал решение Евросоюза о выделении кредита Украине постыдным.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Решение Евросоюза одобрить выделение кредита Украине в размере 90 миллиардов евро является постыдным, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Каждый француз, от самого молодого до самого пожилого, только что выписал чек Владимиру Зеленскому <…>. Это сумма, которую наши фермеры, наши больницы и все нуждающиеся никогда не увидят! Позор", — высказался он.
"План победы". На Украине сделали заявление об окончании конфликта
Вчера, 14:54
Политик также выступил за выход Франции из Евросоюза.
Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС официально принял 20-й пакет санкций против России и кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.
В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
"Отключают связь". Произошедшее в ВСУ шокировало депутата Рады
Вчера, 15:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаРоссияФлориан ФилиппоВладимир ЗеленскийАнтониу КоштаЕвропейский советЕвросоюз
 
 
