МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Решение Евросоюза одобрить выделение кредита Украине в размере 90 миллиардов евро является постыдным, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Каждый француз, от самого молодого до самого пожилого, только что выписал чек Владимиру Зеленскому <…>. Это сумма, которую наши фермеры, наши больницы и все нуждающиеся никогда не увидят! Позор", — высказался он.
Политик также выступил за выход Франции из Евросоюза.
Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС официально принял 20-й пакет санкций против России и кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.
В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.