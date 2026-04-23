Фицо не стал отвечать на вопрос об энергопоставках из Словакии на Украину

БРАТИСЛАВА, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не стал отвечать на вопрос, возобновит ли Братислава аварийные поставки электроэнергии на Украину после того, как Киев в четверг восстановил прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба".

В феврале Фицо заявил, что Словакия прекращает помощь Украине в виде аварийных поставок электроэнергии, поскольку Киев не восстановил прерванную в конце января подачу российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в республику.

Премьер-министр Словакии в ходе заявления для прессы, которое в четверг транслировал словацкий телеканал ТА3, подтвердил, что Украина восстановила поставки российской нефти в Словакию по "Дружбе".

После того, как Фицо попрощался со всеми, один из журналистов выкрикнул: "Господин премьер, восстановит ли Словакия аварийные поставки электроэнергии на Украину?". Однако словацкий премьер отвечать на вопрос не стал и покинул зал.