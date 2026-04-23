Фицо не стал отвечать на вопрос об энергопоставках из Словакии на Украину - РИА Новости, 23.04.2026
12:35 23.04.2026
Фицо не стал отвечать на вопрос об энергопоставках из Словакии на Украину

© AP Photo / Jose Luis Magana — Роберт Фицо. Архивное фото
Роберт Фицо. Архивное фото
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не стал отвечать на вопрос о возобновлении аварийных поставок электроэнергии на Украину.
  • Он подтвердил, что Украина восстановила поставки российской нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба".
БРАТИСЛАВА, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не стал отвечать на вопрос, возобновит ли Братислава аварийные поставки электроэнергии на Украину после того, как Киев в четверг восстановил прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба".
В феврале Фицо заявил, что Словакия прекращает помощь Украине в виде аварийных поставок электроэнергии, поскольку Киев не восстановил прерванную в конце января подачу российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в республику.
Премьер-министр Словакии в ходе заявления для прессы, которое в четверг транслировал словацкий телеканал ТА3, подтвердил, что Украина восстановила поставки российской нефти в Словакию по "Дружбе".
После того, как Фицо попрощался со всеми, один из журналистов выкрикнул: "Господин премьер, восстановит ли Словакия аварийные поставки электроэнергии на Украину?". Однако словацкий премьер отвечать на вопрос не стал и покинул зал.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считали, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны.
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Бланар: Словакия поддержит санкции против России, если заработает "Дружба"
22 апреля, 19:49
 
