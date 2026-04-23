В некоторых украинских областях частично пропал свет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В некоторых областях Украины частично пропало электроснабжение.
- Без света остались абоненты в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. Также его нет на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
- Это связано с повреждение энергетической инфраструктуры.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Часть абонентов в шести областях Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в четверг украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.