10:22 23.04.2026
В некоторых украинских областях частично пропал свет

В некоторых областях Украины частично нет света из-за повреждения энергообъектов

Высоковольтные ЛЭП. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В некоторых областях Украины частично пропало электроснабжение.
  • Без света остались абоненты в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. Также его нет на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
  • Это связано с повреждение энергетической инфраструктуры.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Часть абонентов в шести областях Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в четверг украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Есть новые обесточивания в Донецкой (подконтрольной Киеву части ДНР - ред.), Днепропетровской, Запорожской (подконтрольной Киеву части – ред.), Харьковской, Сумской и Херсонской (подконтрольной Киеву части – ред.) областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
По информации компании, это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Света не будет". Зеленский сделал странное заявление о ситуации на Украине
8 февраля, 19:51
 
