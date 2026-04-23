Концепцию турпроекта "Интерроса" на Камчатке разрабатывает бюро Асадова

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новую концепцию туристического кластера "Интерроса" - "Парка "Три вулкана" в южной части Камчатки разрабатывает архитектурное бюро Асадова, сообщает "Интеррос".

Как отметил генеральный директор "Парка "Три вулкана" Игорь Дунаев, приоритетами новой концепции кластера остаются сохранение естественного водного баланса территории и зеленых насаждений, минимизация влияния строительства и земляных работ на ландшафт, а также использование возобновляемых источников энергии.

Он подчеркнул, что при выборе проектной организации было принципиально наличие опыта работы с проектами в условиях экологически чувствительных территорий и природных ограничений.

"Такой подход — не формальность, а понимание того, что устойчивость проекта напрямую зависит от сохранения уникальной природы, ради которой сюда будут приезжать. В концепции проекта мы планируем сделать акцент на развитии круглогодичного туризма: пешего туризма, веломаршрутов и познавательного организованного экотуризма, дополняющих традиционные зимние виды активного отдыха на горнолыжном курорте. Это максимально раскроет природный потенциал территории", - приводятся в сообщении слова Дунаева.

Разрабатываемая концепция "Парка "Три вулкана" предусматривает внедрение современных технологических решений в проектировании и эксплуатации курорта. В частности, особое внимание будет уделено вопросам безопасности: предусмотрены системы предупредительного спуска лавин, трассы будущего горнолыжного комплекса будут проектироваться с учетом лавиноопасности территории.

По завершении разработки концепции специалистами архитектурного бюро, ей предстоит несколько этапов согласования с органами власти и другими заинтересованными сторонами. К обсуждению концепции будут привлечены представители научного и экспертного сообщества — ранее компания "Парк "Три вулкана" заключила соглашение с Фондом поддержки и развития экологических инициатив "Компас" об экологическом сопровождении проекта.

Как отмечается в сообщении, разработка новой концепции кластера и уточнение технико-экономических показателей его объектов связаны с объективными изменениями рыночной конъюнктуры, произошедшими в России и в мире с момента решения о строительстве кластера в 2020 году. Корректировка параметров курорта позволит обеспечить его устойчивость и экономическую эффективность.