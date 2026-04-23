Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 23.04.2026

Концепцию турпроекта "Интерроса" на Камчатке разрабатывает бюро Асадова

© РИА Новости / Михаил Никитин | Вилючинская сопка
© РИА Новости / Михаил Никитин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новую концепцию туристического кластера "Интерроса" - "Парка "Три вулкана" в южной части Камчатки разрабатывает архитектурное бюро Асадова, сообщает "Интеррос".
Как отметил генеральный директор "Парка "Три вулкана" Игорь Дунаев, приоритетами новой концепции кластера остаются сохранение естественного водного баланса территории и зеленых насаждений, минимизация влияния строительства и земляных работ на ландшафт, а также использование возобновляемых источников энергии.
Он подчеркнул, что при выборе проектной организации было принципиально наличие опыта работы с проектами в условиях экологически чувствительных территорий и природных ограничений.
"Такой подход — не формальность, а понимание того, что устойчивость проекта напрямую зависит от сохранения уникальной природы, ради которой сюда будут приезжать. В концепции проекта мы планируем сделать акцент на развитии круглогодичного туризма: пешего туризма, веломаршрутов и познавательного организованного экотуризма, дополняющих традиционные зимние виды активного отдыха на горнолыжном курорте. Это максимально раскроет природный потенциал территории", - приводятся в сообщении слова Дунаева.
Разрабатываемая концепция "Парка "Три вулкана" предусматривает внедрение современных технологических решений в проектировании и эксплуатации курорта. В частности, особое внимание будет уделено вопросам безопасности: предусмотрены системы предупредительного спуска лавин, трассы будущего горнолыжного комплекса будут проектироваться с учетом лавиноопасности территории.
По завершении разработки концепции специалистами архитектурного бюро, ей предстоит несколько этапов согласования с органами власти и другими заинтересованными сторонами. К обсуждению концепции будут привлечены представители научного и экспертного сообщества — ранее компания "Парк "Три вулкана" заключила соглашение с Фондом поддержки и развития экологических инициатив "Компас" об экологическом сопровождении проекта.
Как отмечается в сообщении, разработка новой концепции кластера и уточнение технико-экономических показателей его объектов связаны с объективными изменениями рыночной конъюнктуры, произошедшими в России и в мире с момента решения о строительстве кластера в 2020 году. Корректировка параметров курорта позволит обеспечить его устойчивость и экономическую эффективность.
"Парк "Три вулкана" — туристический проект "Интерроса" международного класса, который строится в 80 километрах от Петропавловска-Камчатского вблизи вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый. Неподалеку от курорта находятся такие уникальные природные достопримечательности, как малая Долина гейзеров — одно из крупнейших фуморальных полей мира — и лавовые пещеры возрастом около двух тысяч лет. Район вулкана Мутновского входит в число крупнейших геотермальных месторождений планеты, а кратеры Горелого содержат уникальные кислотные озера.
 
РоссияКамчаткаИнтеррос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала