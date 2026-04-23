Суд арестовал гендиректора фирмы, организовавшей тур на Мунку-Сардык - РИА Новости, 23.04.2026
13:22 23.04.2026 (обновлено: 13:27 23.04.2026)
Суд арестовал гендиректора фирмы, организовавшей тур на Мунку-Сардык

Суд арестовал главу фирмы, организовавшей тур в Бурятии, где погибли туристы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд арестовал генерального директора фирмы, организовавшей тур на гору Мунку-Сардык в Бурятии.
  • Во время похода погибли трое туристов из Красноярска.
УЛАН-УДЭ, 23 апр - РИА Новости. Тункинский районный суд арестовал генерального директора фирмы, организовавшей тур на гору Мунку-Сардык в Бурятии, в ходе которого погибли туристы из Красноярска, сообщили в региональном СУСК РФ.
"По ходатайству следствия судом в настоящее время избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора компании, организовавшей тур в горы, во время которого погибли трое туристов", - говорится в сообщении.
В четверг в пресс-службе СУСК по Республике Бурятия РИА Новости сообщили, что предъявлено обвинение троим организаторам тура, в ходе которого погибли туристы из Красноярска - директору турфирмы, ее заму и гиду-инструктору, которые также участвовали в походе в составе группы.
