Суд арестовал гендиректора фирмы, организовавшей тур на Мунку-Сардык

УЛАН-УДЭ, 23 апр - РИА Новости. Тункинский районный суд арестовал генерального директора фирмы, организовавшей тур на гору Мунку-Сардык в Бурятии, в ходе которого погибли туристы из Красноярска, сообщили в региональном СУСК РФ.

"По ходатайству следствия судом в настоящее время избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора компании, организовавшей тур в горы, во время которого погибли трое туристов", - говорится в сообщении.