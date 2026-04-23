Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 23.04.2026
В районе порта в Туапсе не выявили нефтяных пятен и загрязнения моря

© РИА Новости / Борис Морозов | Дым от пожара на морском терминале в Туапсе
© РИА Новости / Борис Морозов
Перейти в медиабанк
Дым от пожара на морском терминале в Туапсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нефтепродукты попали в реку Туапсе из-за атаки БПЛА на морской терминал в ночь на 20 апреля и последующего пожара.
  • Мониторинг за 21, 22 и 23 апреля не выявил нефтяных пятен и загрязнения моря вблизи порта Туапсе.
КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Данные мониторинга за вторник, среду и четверг не выявили нефтяных пятен и загрязнения моря вблизи порта Туапсе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Нефтепродукты попали в реку Туапсе из-за атаки БПЛА на морской терминал в ночь на 20 апреля и последующего пожара. Разлив нефтепродуктов в реке удалось локализовать специальными боновыми заграждениями.
"Также ежедневно идет обследование состояния акватории вблизи Туапсе. Суда служб осматривают её в постоянном режиме. По данным за 21, 22 и 23 апреля нефтяные пятна и загрязнение в акватории моря вблизи порта Туапсе отсутствуют", - говорится в сообщении оперштаба.
Баржи в Черном море у порта города Туапсе - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Близ Туапсе образовалось пятно нефти площадью в тысячи квадратных метров
20 апреля, 13:15
 
ТуапсеКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала