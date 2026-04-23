В районе порта в Туапсе не выявили нефтяных пятен

КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Данные мониторинга за вторник, среду и четверг не выявили нефтяных пятен и загрязнения моря вблизи порта Туапсе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Нефтепродукты попали в реку Туапсе из-за атаки БПЛА на морской терминал в ночь на 20 апреля и последующего пожара. Разлив нефтепродуктов в реке удалось локализовать специальными боновыми заграждениями.
"Также ежедневно идет обследование состояния акватории вблизи Туапсе. Суда служб осматривают её в постоянном режиме. По данным за 21, 22 и 23 апреля нефтяные пятна и загрязнение в акватории моря вблизи порта Туапсе отсутствуют", - говорится в сообщении оперштаба.